Hotgirl điền kinh Khánh Linh "chạy yểm trợ" đàn chị thâu tóm HCV SEA Games

Giữa bầu không khí đặc quánh sự hồi hộp ở Nhà thi đấu Suphachalasai tối 11/12 tại Thái Lan, xuất hiện một gương mặt mới khiến khán giả phải ngoái nhìn, Bùi Khánh Linh, cô gái 19 tuổi cao 1m67, xinh xắn, thần thái rạng rỡ và sở hữu tốc độ đường trường ấn tượng. Lần đầu dự SEA Games, Linh đã mang về riêng cho mình tấm HCB quý giá, và trở thành “người yểm trợ” hoàn hảo, góp công lớn giúp đàn chị Bùi Thị Ngân đoạt HCV 1.500m nữ.

Khánh Linh (bên trái) và Bùi Thị Ngân (bên phải) cùng nhau giành lấy 2 huy chương cao nhất nội dung 1.500m nữ (Linh HCB, Ngân HCV) vào tối 11/12 tại Thái Lan

Gương mặt mới, vai trò lớn trong khoảnh khắc vàng

Xuất phát không chút dè dặt, Khánh Linh chủ động bám sát đàn chị ngay từ vòng đầu, rồi nhiều thời điểm tự mình tăng tốc, dẫn đầu tốp đầu để “phá gió”, giữ nhịp và tạo điểm tựa chiến thuật cho Ngân. Bộ đôi tách nhóm gần như tức thì, bỏ xa nhóm bám đuổi đến vài chục mét, khiến cuộc đua nhanh chóng trở thành sân khấu riêng của điền kinh Việt Nam.

Ở vòng cuối, khi tốc độ được đẩy lên cực hạn, Linh vẫn nén đau cổ chân đang chưa hồi phục hoàn toàn, giữ nhịp ổn định để đàn chị tung cú bứt phá quyết định. Ngân cán đích đầu tiên, Linh bám sát ngay sau, hoàn tất cú đúp HCV - HCB rực rỡ cho đội tuyển.

Nụ cười, cái ôm và những giọt nước mắt chiến thắng ở vạch đích là hình ảnh đẹp của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, nơi một đàn chị chạm tới đỉnh cao khu vực sau chấn thương và một tân binh tuổi 19 chứng minh mình xứng đáng với kỳ vọng.

Lần đầu dự SEA Games, vui nhiều hơn buồn

Trong cuộc phỏng vấn sau chung kết, Khánh Linh thẳng thắn chia sẻ hành trình đầy thử thách: “Chuẩn bị cho SEA Games của tôi gian nan lắm. Tôi bị chấn thương cổ chân, phải điều chỉnh giáo án liên tục. Cách đây chưa đầy một tháng thi giải trẻ, chân vẫn đau, nhưng tôi cố tập hết giáo án để kịp điểm rơi phong độ”.

Cô gái sinh năm 2006 cho biết mục tiêu đặt ra là vượt giới hạn bản thân: “Mục tiêu của tôi là thi hết sức và phá kỷ lục trẻ quốc gia. Lần đầu dự SEA Games mà giành HCB, tôi vui nhiều hơn buồn, vui vì mang vinh quang về cho Việt Nam, buồn vì chưa phá được kỷ lục trẻ”.

Linh hiện là sinh viên năm 2 Trường Thể dục Thể thao Đà Nẵng, vẫn đang hoàn thiện kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm để hướng tới nhóm VĐV kế cận xuất sắc của điền kinh Việt Nam.

Linh, 19 tuổi, cao 1m67, có gương mặt xinh, được ví như hotgirl mới của điền kinh Việt Nam

Thần tượng là động lực, “hotgirl làng chạy” chỉ là biệt danh vui

Dù gây sốt trên mạng xã hội vì ngoại hình rạng rỡ, Khánh Linh rất khiêm tốn: “Mọi người gọi tôi là "hotgirl", tôi thấy mình bình thường thôi, nhưng cũng vui vì được ưu ái”.

Cô đặc biệt ngưỡng mộ hai đàn chị: “Thần tượng của tôi là chị Nguyễn Thị Oanh và chị Bùi Thị Ngân. Hai chị giỏi, nỗ lực, tự tin. Tôi phải học hỏi họ rất nhiều”.

Màn trình diễn 1.500m tối 11/12 như màn giới thiệu hoàn hảo của Linh, tài năng trẻ của thể thao Việt Nam. Ở tuổi 19, với nền tảng thể lực tốt, dáng chạy thanh thoát, tinh thần thi đấu lì lợm và khả năng hy sinh vì chiến thuật đội tuyển, Bùi Khánh Linh đang là cái tên được kỳ vọng sẽ nối tiếp di sản mà đàn chị như Nguyễn Thị Oanh hay Bùi Thị Ngân đã xây dựng.

Những hình ảnh của Khánh Linh trên đường chạy 1.500m