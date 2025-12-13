Arsenal có Jesus trở lại, Martinelli mừng thầm: Viễn cảnh 2 tân binh 120 triệu bảng ra rìa?

Sau 11 tháng vật lộn với chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) và những vấn đề thể lực, Jesus chính thức tái xuất cùng Arsenal. Khoảnh khắc tiền đạo người Brazil bước vào thảm cỏ sân Jan Breydel hiệp 2 trận đấu gặp Club Brugge tại Champions League không chỉ đặt dấu chấm hết cho chuỗi hơn 330 ngày "ngồi chơi xơi nước", mà còn nhen nhóm những hy vọng mới về một hàng công biến ảo hơn cho "Pháo thủ". Dù chỉ góp mặt trên sân vỏn vẹn 28 phút, nhưng những gì số 9 thể hiện ngay lập tức tạo nên luồng gió khác biệt, xua tan sự ảm đạm và bế tắc trước đó.

Gabriel Jesus

🌱 Chờ Jesus trỗi dậy

Trong gần nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, ngôi sao người Brazil hoạt động với tần suất đáng kinh ngạc, trái ngược những lo ngại về 1 Jesus mệt mỏi sau quãng thời gian dài ngồi ngoài. Những bước chạy thanh thoát, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng vô tận của chân sút sinh năm 1997 lan tỏa khắp sân.

Dù vào sân từ ghế dự bị, Jesus vẫn sở hữu số lần chạm bóng nhiều hơn cả người đồng đội đá chính trước đó, Viktor Gyokeres. Anh liên tục di chuyển rộng, lùi sâu kết nối lối chơi và tạo ra những pha phối hợp một chạm đầy ngẫu hứng với các vệ tinh xung quanh. Thậm chí, cầu thủ 28 tuổi còn suýt đánh dấu ngày trở lại hoàn hảo bằng 1 bàn thắng sau khi đã xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Kyriani Sabbe, trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành đại diện nước Bỉ.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy. Bạn có thể thấy chúng tôi yêu quý cậu ấy nhiều thế nào. Đó là một hành trình rất dài và khó khăn. Thật ấn tượng khi thấy cậu ấy trở lại với nụ cười đó, năng lượng đó và phẩm chất đó trong màn trình diễn đầu tiên", HLV Mikel Arteta không giấu nổi niềm hạnh phúc về cậu học trò ở buổi họp sau trận thắng Brugge.

🧩 Gyokeres mờ nhạt, Jesus trở thành "chất kết dính"

Đáng nói, sự xuất hiện đầy của Jesus vô tình tạo nên bức tranh tương phản gay gắt với Gyokeres. Trong 62 phút hiện diện trên sân trước đó, chân sút người Thụy Điển mờ nhạt hoàn toàn. Tiền đạo 27 tuổi thi đấu thiếu chủ động, nặng nề và gần như hoàn toàn mất liên kết với những mũi khoan bên cạnh như Gabriel Martinelli hay Noni Madueke. Anh chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút với 1 lần trúng đích, chạm bóng 12 lần và thường xuyên bị cô lập giữa vòng vây hậu vệ đối phương.Sự thụ động của Gyokeres khiến hàng công Arsenal trở nên đơn điệu, thiếu đi tính đột biến cần thiết để khoan phá những hàng thủ lùi sâu. Ngược lại, Jesus vào sân và ngay lập tức trở thành "chất kết dính" hoàn hảo.

Gyokeres

Thực tế, Gyokeres đang trải qua giai đoạn khủng hoảng mini khi đã tịt ngòi trận thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ khi bình phục chấn thương. Sự hòa nhập chậm chạp và áp lực từ mức giá chuyển nhượng khổng lồ đang đè nặng lên đôi chân tiền đạo sinh năm 1997. Trong khi đó, Kai Havertz – một lựa chọn khác cho vị trí cao nhất trên hàng công – vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Do đó, "cờ đã đến tay" Jesus.Với những phút thi đấu tích cực tại Champions League, cựu sao Man City hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính thời gian tới. Sự linh hoạt, khả năng pressing tầm cao và kỹ thuật cá nhân thượng thừa của Jesus là những phẩm chất mà Gyokeres hiện tại chưa thể khỏa lấp.

"Gabi có một phẩm chất thực sự đặc biệt, đó là đột nhiên cậu ấy kết nối mọi người xung quanh mình, và đó là điều mà chúng tôi với tư cách là một đội cần, và nó sẽ làm cho chúng tôi tốt hơn", Arteta thừa nhận sự khác biệt giữa 2 ngôi sao trên hàng công của “Pháo thủ”.

🎉 Người vui nhất khi Jesus tái xuất

Và khi Arteta khẳng định điểm đáng trân trọng nhất của Jesus là "giúp các đồng đội tiến bộ", có lẽ, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng kỳ vọng từ Jesus, một học trò cưng khác là Martinelli cũng hồi sinh.

Jesus và Martinelli

Mối liên kết giữa Jesus và Martinelli không đơn thuần là nét đồng điệu của những đồng hương Brazil, mà còn là sự cộng hưởng hoàn hảo về mặt chiến thuật. Kể từ khi Granit Xhaka và Oleksandr Zinchenko rời sân Emirates, hành lang cánh trái của Arsenal mất đi những trạm trung chuyển bóng quan trọng, khiến Martinelli nhiều lần rơi vào cảnh lạc lõng, đói bóng. Tại phòng thay đồ CLB bắc London hiện tại, Jesus rõ ràng là người đồng đội ăn ý bậc nhất, người duy nhất để Martinelli phát huy hết tốc độ và khả năng dứt điểm.

Không phải ngẫu nhiên ngay khi Jesus cập bến Emirates mùa hè 2022, Martinelli lập tức trải qua mùa bóng bùng nổ nhất sự nghiệp. Suốt chiến dịch 2022/23, Martinelli ghi tới 15 bàn tại Premier League – kỷ lục cá nhân.Bí quyết nằm ở cách di chuyển của Jesus: anh thường xuyên lùi sâu hoặc dạt sang phải, kéo theo các trung vệ đối phương, từ đó mở ra những khoảng trống mênh mông ở trung lộ để Martinelli cắt vào trong và dứt điểm như một tiền đạo ảo. Sự hoán đổi vị trí linh hoạt này khiến hàng thủ đối phương luôn bị đặt trong tình trạng báo động và Martinelli được chơi gần khung thành hơn, trở nên nguy hiểm gấp bội.

Ngược lại, trong 2 mùa gần nhất, khi Jesus không còn duy trì phong độ cao do chấn thương, phong độ của Martinelli cũng theo đó mà đi xuống. Thiếu vắng đối tác ăn ý, Martinelli phải bám biên nhiều hơn, nhận bóng ở những tư thế khó và thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết.Mùa giải năm nay, khó khăn càng chồng chất với cầu thủ sinh năm 2001 khi sự xuất hiện của tân binh Eberechi Eze và phong độ vụt sáng bất ngờ từ Leandro Trossard khiến vị thế của anh lung lay dữ dội. Từ đầu mùa, Martinelli mới chỉ đá chính 8 /16 trận của Arsenal.

Tuy nhiên, từ giây phút Jesus ra sân thi đấu trở lại, cơ hội lại mở ra trước mắt Martinelli. Với việc Trossard dính chấn thương còn Eze đang có dấu hiệu quá tải, Martinelli chắc chắn sẽ quyết tâm 200% nhằm tận dụng triệt để quãng thời gian này cùng hy vọng lấy lại niềm tin từ Arteta. Thực tế, dù số phút thi đấu sụt giảm, Martinelli vẫn biết cách tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội. Đặc biệt, siêu phẩm vào lưới Club Brugge vừa qua giúp anh phá kỷ lục trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp.

3️⃣ "Pháo thủ" mơ tái hiện bộ 3 huyền ảo

Đáng chú ý hơn, trong những phút ít ỏi cuối trận gặp Club Brugge, HLV Mikel Arteta đã tái hợp bộ ba tấn công từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả Premier League mùa giải 2022/23: Martinelli - Jesus - Bukayo Saka. Mùa giải đó, mũi đinh 3 này thi đấu bùng nổ, đóng góp trực tiếp vào 40 bàn thắng và 23 pha kiến tạo, giúp Arsenal ghi tổng cộng 88 bàn tại Premier League – thành tích tốt thứ hai dưới triều đại Arteta (chỉ sau kỷ lục 91 bàn của mùa giải 2023/24).

Martinelli, Saka và Jesus

Sự kết hợp giữa tốc độ của Martinelli, lối chơi tinh quái từ Jesus và khả năng đột biến nơi Saka tạo nên sự cân bằng hoàn hảo mà Arsenal đang thiếu ở thời điểm hiện tại.

Thời gian tới, khi "Pháo thủ" bước vào giai đoạn Giáng sinh và năm mới nóng bỏng bậc nhất mùa giải, phải cày ải trên cả 4 đấu trường khác nhau, viễn cảnh Arteta tái sử dụng công thức chiến thắng này là hoàn toàn khả thi, đặc biệt khi Gyokeres vẫn đang loay hoay tìm ra công thức dội bom, còn Eze bắt đầu hụt hơi vì lịch thi đấu dày đặc.

Cuối tuần này, Arsenal tiếp đón đối thủ đang khủng hoảng trầm trọng như Wolves trên sân nhà Emirates, chưa biết chừng Arteta sẽ có những quyết định khó tin về mặt nhân sự.