Người đẹp bắn súng Phí Thanh Thảo phá kỷ lục SEA Games 33
(Tin SEA Games 33) Phí Thanh Thảo đã xác lập kỷ lục mới tại SEA Games 33 sau khi thi đấu ở nội dung súng trường hơi 10m.
Trong buổi sáng ngày 13/12, Phí Thanh Thảo đã cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu nội dung súng trường hơi 10m
Cô cùng với đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền đã thi đấu tốt và đủ điểm lọt vào chung kết nội dung cá nhân
Nguyễn Thị Thảo, Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền (từ trái sang) đã đoạt HCB nội dung đồng đội, chỉ xếp sau tuyển Indonesia
Riêng điểm cá nhân của Phí Thanh Thảo đã giúp cô lập kỷ lục mới tại SEA Games, cô đạt tổng điểm 627.6 cùng với Karini Dominique Rachmawati (Indonesia)
Thanh Thảo là gương mặt nổi bật của bắn súng Việt Nam, dù gắn bó với môn này chỉ 5 năm sau khi chuyển sang từ môn lặn. Thanh Thảo được chọn đại diện cho các VĐV Việt Nam phát biểu trong lễ xuất quân tham dự SEA Games 33
13/12/2025 12:19 PM (GMT+7)