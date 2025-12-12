"Tia chớp" Thái Lan phá kỷ lục SEA Games: Chạy 100m dưới 10 giây, HCV lịch sử

Sao Thái Lan lập cột mốc mới cho SEA Games

SEA Games 33 vừa được chứng kiến một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á. Puripol Boonsorn, VĐV điền kinh người Thái Lan vừa lập kỷ lục mới trên đường chạy 100m tại SVĐ Quốc gia Supachalasai ngày 11/12 ở lượt thi vòng loại.

Puripol Boonsorn

Chân chạy mới 19 tuổi hoàn thành phần thi với thời gian 9,94 giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một VĐV Đông Nam Á hoàn thành bài thi chạy 100 dưới 10s! Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại người Indonesia, Suryo Agung Wibowo với 10,17 giây được thiết lập tại SEA Games 2009 tại Lào.

9,94 giây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Boonsorn và là thành tích tốt nhất trong lịch sử điền kinh Thái Lan ở tất cả các giải đấu. Ở lượt thi chung kết, VĐV người Thái Lan tiếp tục về nhất, HCB thuộc về Mohammed Lalu Zohri của Indonesia trong khi Danish Iftikhar Muhammad Roslee của Malaysia giành HCĐ.

Kỷ lục gia nói gì?

"Tôi rất hạnh phúc với thành tích hoàn thành 100m dưới 10 giây. Tôi không chắc đây là lần đầu bản thân làm được điều đó nhưng tôi đã làm được. Tôi đã chứng minh tôi có thể làm được. Mục tiêu của tôi chỉ là cải thiện thành tích sau mỗi lần thi. Tôi muốn tự phá kỷ lục của mình một lần nữa". Boonsorn chia sẻ sau khi giành HCV.

Trong khi đó, HLV của Boonsorn, Gentry Bradley (cựu vô địch 200m của Mỹ), tiết lộ thêm. "Puripol gặp may mắn khi không có nhiều áp lực ở vòng bán kết. Tinh thần được thoải mái nên cậu ấy đã thể hiện được hết năng lực. Trước khi bước vào thi, tôi đã dặn Boonsorn là không cần phải quá đặt nặng thành tích, cứ làm hết mình là được".

So với kỷ lục của châu Á (Su Bingtian (Trung Quốc), 9.83 giây) và kỷ lục thế giới (Usain Bolt (Jamaica), 9,58 giây), thành tích của Puripol Boonsorn vẫn còn kém xa. Nhưng đây rõ ràng là tín hiệu tốt cho điền kinh Thái Lan và cả Đông Nam Á. Tiếp theo, VĐV Thái Lan sẽ tham dự nội dung chạy 200m trong ngày 13/12 và nội dung 4x100m nam vào ngày 15/12.