Thùy Linh và Axelsen thay nhau toả sáng ở giải cầu lông "dị" nhất thế giới

Giải cầu lông BXL đang diễn ra sôi nổi từ ngày 2 đến 5/10 tại Jakarta, Indonesia, thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu thế giới và có giá trị giải thưởng lên tới 750.000 USD (khoảng 20 tỉ đồng), trong đó đội vô địch sẽ nhận 350.000 USD (khoảng 9,2 tỉ đồng) chia đều cho các thành viên.

Axelsen và Thùy Linh đều thắng nhưng đội Lightning thì vẫn "ngụp lặn"

Ngày 3/10, đội Lightning với sự góp mặt của hot-girl cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cùng tay vợt số 1 thế giới Viktor Axelsen đã có màn trình diễn đầy ấn tượng. Thùy Linh xuất sắc vượt qua tay vợt Scotland Kirsty Gilmour với tỉ số 3-1 trong trận đơn, mang về điểm số quý giá cho đội. Không kém cạnh, Axelsen cũng giành chiến thắng tương tự trước Anthony Ginting.

Tuy nhiên, dù thắng ở 2 trận đánh đơn, đội Lightning vẫn chịu thất bại chung cuộc 2-6 trước Hurricanes do thua ở cả 2 trận đánh ba đấu ba, nên hiện họ tạm xếp cuối bảng sau hai ngày thi đấu căng thẳng. Ở trận đấu còn lại cùng ngày, Blitzers đã đánh bại Rockets với tỉ số 6-2, giúp Blitzers tạm dẫn đầu bảng với 2 điểm và hiệu số +3, trong khi Rockets đứng thứ hai với 1 điểm nhưng hiệu số +4.

Lightning tụt xuống vị trí cuối bảng, họ cần thi đấu nỗ lực trong ngày 4/10

Giải đấu BXL được đánh giá là “dị” nhất thế giới nhờ sự kết hợp độc đáo giữa các trận đánh đơn và ba đấu ba, cũng như sự góp mặt của những tay vợt hàng đầu với phong cách thi đấu đa dạng, tạo nên những màn so tài hấp dẫn, đầy bất ngờ và kịch tính.

Ngày 4/10 hứa hẹn tiếp tục căng thẳng khi đội Lightning sẽ đối đầu trực tiếp với Rockets, đội nhì bảng, còn Blitzers sẽ gặp Hurricanes. Người hâm mộ đang rất mong chờ những pha toả sáng tiếp theo của Thùy Linh và Axelsen, những ngôi sao đã góp phần làm nên sức hút đặc biệt cho giải đấu.