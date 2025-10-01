Thùy Linh sát cánh Axelsen, cơ hội kiếm 1 tỷ đồng ở giải cầu lông "dị" nhất thế giới

Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 và cũng là “Hoa khôi cầu lông” Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt tại giải cầu lông đồng đội BXL badminton tournament 2025 diễn ra từ 2 đến 5/10 tại Istora Senayan, Jakarta (Indonesia).

Thùy Linh nằm ở đội Lightning, cùng với siêu sao Viktor Axelsen

💰 Giải đấu có tiền thưởng “khủng”

BXL 2025 quy tụ 4 đội mạnh nhất thế giới, thi đấu theo thể thức vòng tròn để tranh ngôi vô địch. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD, trong đó đội vô địch sẽ nhận 350.000 USD (hơn 8 tỷ đồng). Nếu giành ngôi quán quân, mỗi tay vợt sẽ bỏ túi hơn 40.000 USD, tương đương trên 1 tỷ đồng Việt Nam.

Đây được coi là cơ hội kiếm thêm khoản thưởng đáng kể trong sự nghiệp của Nguyễn Thùy Linh, đồng thời cũng là lần hiếm hoi một tay vợt Việt Nam có mặt trong một sân chơi đồng đội danh giá quy tụ dàn siêu sao hàng đầu.

Góp mặt ở đội hình Lightning, Thùy Linh đương nhiên sẽ đứng trước cơ hội tập luyện và thi đấu cùng những ngôi sao như Viktor Axelsen (Đan Mạch), cựu số 1, cựu vô địch thế giới. Yuta Watanabe (Nhật Bản), chuyên gia đánh đôi, Fajar Alfian (Indonesia), cựu số 1 thế giới đôi nam, Shevon Jemie Lai (Malaysia), ngôi sao đôi nam nữ bên cạnh đó là Nur Izzuddin Mohd Rumsani (Malaysia), Tse Ying (Hồng Kông, Trung Quốc) và Rutaparna Panda (Ấn Độ).

Sát cánh cùng những đồng đội đẳng cấp này, Thùy Linh vừa có thêm trải nghiệm quý báu, vừa nâng cao vị thế cầu lông Việt Nam.

Hai đội còn lại cũng quy tụ nhiều ngôi sao đáng chú ý

⚖️ Thách thức và cơ hội

Trước khi đến Indonesia, Thùy Linh từng thi đấu không như ý tại China Open 2025 do gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, hiện cô đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng cống hiến ở Jakarta.

Giải BXL cũng chứng kiến nhiều thay đổi nhân sự đáng chú ý, như Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) gia nhập đội Hurricanes thay thế cho Jia Yi Fan (Trung Quốc). Các đội còn lại là Rockets, Blitzers, Hurricanes đều sở hữu lực lượng cực mạnh, hứa hẹn tạo nên cuộc đua nảy lửa.

Trong những ngày tới, sự thể hiện của cô tại Jakarta sẽ được giới chuyên môn và người hâm mộ dõi theo sát sao.