Hotgirl cầu lông Thùy Linh chơi giải 12 tỷ đồng trước SEA Games, gặp toàn siêu sao

Trận ra quân gặp đối thủ quen thuộc nhưng phong độ cao

Nguyễn Thùy Linh﻿, hotgirl cầu lông Việt Nam, sẽ có một hành trình không dễ dàng tại Australian Open 2025 diễn ra ở Sydney (Úc) từ 18-23/11. Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm của cô trước khi bước vào kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á - SEA Games 33﻿. Tuy nhiên, Linh rơi vào nhánh đấu cực kỳ khó khăn với sự góp mặt của hàng loạt siêu sao thế giới.

Thùy Linh đấu đối thủ quen thuộc, Lin Hsiang Ti﻿ (bên phải) ở trận ra quân giải Australian Open 2025

Trận ra quân, Linh gặp lại đối thủ quen thuộc Lin Hsiang Ti﻿, tay vợt Đài Loan (Trung Quốc) hiện xếp hạng 22 thế giới. Thùy Linh đã từng thắng đối thủ này tại Vietnam International Series 2022 và Vietnam Open 2024, nhưng lần tái đấu lần này sẽ đặc biệt khó khăn hơn do Lin thể hiện phong độ đỉnh cao trong năm 2025. Lin Hsiang Ti từng nhiều lần lọt vào top 3 tại các giải lớn như Hong Kong Open, Macau Open và Kumamoto Masters.

Trận ra quân Australian Open, giải đấu thuộc hệ thống Super 500 có tổng giá trị lên tới 475.000 USD (hơn 12 tỷ đồng), Thùy Linh (hạng 21) sẽ so tài với Lin Hsiang Ti, tay vợt kém cô 1 bậc. Linh có lợi thế về tỷ số đối đầu, vì thế trong trận đấu khai màn vào ngày 19/11, cô là tay vợt được đánh giá cao hơn cho tấm vé vào vòng 2.

Nhánh đấu khốc liệt, thử thách trước thềm SEA Games 33

Nhánh đấu của Thùy Linh tập hợp nhiều tay vợt hàng đầu với phong cách đa dạng từ Michelle Li (Canada, hạng 17 thế giới), hạt giống số 7 từng vào top 10 thế giới, đến những tay vợt khác như Natsuki Nidaira (Nhật Bản, hạng 27) và các tài năng trẻ đang lên như Wong Ling Ching (Malaysia, hạng 49). Càng đi sâu, mức độ khó càng tăng với những đối thủ kỹ thuật và giàu kinh nghiệm.

An Se Young là thử thách lớn nhất tại nội dung đơn nữ giải đấu tại Úc

Nếu Thùy Linh vượt qua vòng 1 và vòng 2, vòng tứ kết cô dự kiến gặp Michelle Li﻿, bán kết sẽ là hạt giống số 2 Putri Kusuma Wardani (Indonesia, hạng 7)﻿. Và nếu có thể vào chung kết, Linh sẽ phải đối mặt với “trùm cuối”, tay vợt số 1 thế giới An Se Young﻿, người đang thống trị cầu lông nữ suốt hai năm qua.

Dù lịch thi đấu có thể là thử thách lớn, Australian Open 2025 là bài kiểm tra quan trọng để Linh đánh giá phong độ, thể lực cũng như khả năng xử lý trước các đối thủ đỉnh cao, chuẩn bị cho cuộc chinh phục huy chương ở SEA Games 33 tại Thái Lan. Thành tích xuất sắc trong năm 2025 và sự tự tin sau nhiều lần thắng các tay vợt hàng đầu là điểm tựa để tay vợt quê Phú Thọ mơ về thành tích tốt tại kỳ SEA Games sắp tới.