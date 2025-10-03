Thùy Linh sát cánh Axelsen, đấu nghẹt thở giải cầu lông "dị" nhất thế giới

Ngày thi đấu thứ nhất tại giải cầu lông đồng đội BXL Badminton Tournament 2025 đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn, với sự góp mặt đặc biệt của Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 và “Hoa khôi cầu lông” Việt Nam. Cô vinh dự sát cánh, thi đấu cùng đội Lightning với Viktor Axelsen (cựu số 1 thế giới), tranh tài tại một trong những giải đồng đội "dị" nhất thế giới đang diễn ra tại Istora Senayan, Jakarta, Indonesia (từ 2-5/10).

Thùy Linh chưa thể thắng ở trận ra quân giải BXL 2025

🏸 Thùy Linh cùng Axelsen được nhiều người chú ý

BXL 2025 quy tụ 4 đội mạnh nhất thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD, trong đó đội vô địch nhận đến 350.000 USD (hơn 8 tỷ đồng). Mỗi tay vợt nếu vô địch có thể mang về nhà hơn 40.000 USD, tương đương trên 1 tỷ đồng, khiến đây là cơ hội “đổi đời” cho Thùy Linh.

Cô cùng đội Lightning có trong đội hình những ngôi sao hàng đầu như Viktor Axelsen, cựu số 1 thế giới và vô địch thế giới, Yuta Watanabe, Fajar Alfian, Shevon Jemie Lai và nhiều tay vợt xuất sắc khác.

BXL áp dụng thể thức vòng tròn với mỗi trận gồm 4 set, thi đấu theo thời gian (8 hoặc 10 phút), khác biệt hoàn toàn so với cầu lông truyền thống tính điểm 21. Đặc biệt, mỗi đội có thể chọn một trận đấu “át chủ bài” (trump match) tính điểm gấp đôi, tạo nên những chiến thuật hấp dẫn chưa từng có.

Axelsen rất cố gắng nhưng chưa thể "gánh team"

🎉 Hấp dẫn ngày đấu đầu tiên

Ngày đầu tiên 2/10, Rockets đã xuất sắc giành chiến thắng 5-3 trước Hurricanes trong trận mở màn, tạo thế trận cạnh tranh ngay từ đầu.

Tiếp đến, màn so tài giữa Lightning của Thùy Linh và Blitzers hấp dẫn đến nghẹt thở. Lightning khởi đầu bằng chiến thắng 3 điểm trong trận “3 đấu 3”, nhưng Thùy Linh gặp khó khăn khi để thua 0-4 trong trận đánh đơn, giúp Blitzers rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Viktor Axelsen nhanh chóng gánh vác đội nhà nâng lên 4-1, tuy nhiên Blitzers không chịu khuất phục, thắng tiếp trận “3 đấu 3” để cân bằng 4-4, đưa trận đấu vào loạt căng thẳng tie-break.

Cuối cùng, Axelsen được tín nhiệm cử ra đánh đôi quyết định, nhưng chịu thất bại 4-5 trước Christie, khiến Lightning trắng tay sau ngày thi đấu đầu tiên.

📊 Bảng xếp hạng và triển vọng tiếp theo

Kết thúc ngày 1, Rockets dẫn đầu với 1 điểm và hiệu số +2, Blitzers đứng nhì với 1 điểm và hiệu số 0, Lightling (Thùy Linh) xếp thứ ba với hiệu số 0 nhưng chưa có điểm, Hurricanes xếp cuối bảng với hiệu số -2.

Đội Lightning tạm thời đứng hạng 3

Mặc dù chưa giành điểm, Thùy Linh và Lightning vẫn còn nhiều cơ hội trong các ngày thi đấu tiếp theo, khi sức mạnh của họ đã được thể hiện rõ qua các set đấu cân não. Giải sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 3/10 với những trận so tài hứa hẹn còn hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn.