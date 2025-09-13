Hot girl Thùy Linh thắng hiện tượng cầu lông Hàn Quốc, vào chung kết Vietnam Open

Chiều ngày 13/9, Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) bước vào lượt trận bán kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đối thủ của cô là Kim Min Ji. Dù chỉ xếp hạng 123 thế giới, tay vợt người Hàn Quốc được xem là hiện tượng của giải khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có hạt giống số 7 của Thái Lan là Kleebyeesun để góp mặt ở bán kết.

Thùy Linh vượt hiện tượng cầu lông Hàn Quốc để vào chung kết

Bước vào trận đấu, Kim Min Ji cho thấy sự khéo léo khi liên tục đưa cầu đi khắp mặt sân khiến Thùy Linh phải tốn rất nhiều sức để di chuyển. Tay vợt Hàn Quốc nhiều lần vượt lên dẫn trước nhưng Thùy Linh cũng thi đấu rất hay để liên tục quân bình cách biệt.

Khi tỉ số đang là 14-14, Kim Min Ji tận dụng những pha xử lý cầu không tốt của Thùy Linh để ghi liền 4 điểm, vượt lên dẫn 18-14. Lúc này, bản lĩnh của Thùy Linh lên tiếng đúng lúc. Cô ghi một mạch 5 điểm, dẫn ngược lại 19-18 trước khi thắng 21-19 sau set đầu.

Tiếp đà hưng phấn, Thùy Linh liên tục tung ra những pha đập cầu chéo sân uy lực để sớm tạo cách biệt 5 điểm ở đầu set 2. Kim Min Ji tạo áp lực lớn, bám đuổi quyết liệt trước Thùy Linh. Dù vậy, tay vợt số 1 Việt Nam vẫn giữ được lợi thế, thắng 21-16, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Đối thủ của Thùy Linh ở trận chung kết sẽ là người thắng trong trận bán kết còn lại giữa Cai Yan Yan (Trung Quốc, hạng 107 thế giới) và Ashmita Chaliha (Ấn Độ, hạng 211 thế giới). Trận chung kết sẽ diễn ra chiều ngày 14/9.