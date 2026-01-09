U23 Việt Nam đá với U23 Kyrgyzstan dễ hay khó?

Chiến thắng 2 – 0 trước đội bóng mạnh ở châu Á là U23 Jordan không chỉ mang đến sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, mà còn mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sự tin tưởng vào năng lực, trình độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam cùng khả năng huấn luyện, chỉ đạo của ban huấn luyện đội bóng, mang đến cho họ niềm hy vọng tiến sâu vào giải của đội bóng. Tất nhiên, để tiến vào tứ kết như lời khẳng định của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam còn 2 trở ngại, đó là U23 Ả rập Xê út và U23 Kyrgyzstan. Mà trước mắt là trận đấu quan trọng với đội bóng đến từ Trung Á vào Thứ sáu, ngày 9/1 này.

Vậy, U23 Việt Nam đá với U23 Kyrgyzstan sẽ dễ hay khó?

Chờ màn đối đầu giữa HLV Edmar Lacerda (U23 Kyrgyzstan) và HLV Kim Sang-sik (U23 Việt Nam). Ảnh: Chat GPT.

Quan sát cách đội U23 Kyrgyzstan thi đấu với chủ nhà U23 Ả rập Xê út, đặc biệt là trong những phút đầu, khi cả 2 đội còn nguyên đội hình, chúng ta thấy các cầu thủ Kyrgyzstan thi đấu không có gì đặc biệt. Các miếng phối hợp tấn công của họ khá đơn giản, các cầu thủ cũng sàn sàn, không có ai thực sự nổi bật. Khả năng kiểm soát bóng, áp đặt thế trận cũng không có gì ghê gớm. Tấn công chủ yếu dùng các đường chuyền dài, rồi cũng áp dụng pha ném biên thẳng vào khu 16m50, mà U23 Việt Nam đã khá quen thuộc khi đối đầu với Indonesia hay Philippines. Công bằng mà nói, đến chủ nhà U23 Ả rập Xê út cũng vậy, họ đá với chất lượng dưới mức mong đợi của người xem.

Nếu xem cách các cầu thủ Việt Nam hạ gục U23 Jordan, sau đó xem U23 Kyrgyzstan đá với U23 Ả rập Xê út, người hâm mộ dễ có suy nghĩ rằng nếu đối đầu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam tiếp tục đá kiểm soát, phối hợp tấn công gây áp lực ngay từ đầu như đã làm với U23 Jordan, và có cảm giác rằng chúng ta sẽ không quá khó khăn để hạ gục họ. Nhưng nếu nghĩ như vậy sẽ là sai lầm.

Đầu tiên, chúng ta không biết hết thực lực của U23 Kyrgyzstan, khi họ bị thẻ đỏ ngay hiệp 1, dẫn đến những con bài chiến thuật dành để giải quyết trận đấu trong hiệp 2 nếu có của đội bóng này đã không có cơ hội bộc lộ trong trận đấu với U23 Ả rập Xê út, vì họ buộc phải tìm cách thủ hòa do thi đấu thiếu người. Chưa kể, sau khi thua trận đầu, bắt buộc họ phải có điểm trong trận gặp U23 Việt Nam nếu muốn đi tiếp, đây sẽ là động lực thi đấu to lớn của họ.

Thứ hai, quan trọng hơn, là thể lực và tốc độ của các cầu thủ Trung Á là rất tốt. Chắc chắn họ đã nghiên cứu lối đá của U23 Việt Nam, đặc biệt là những gì diễn ra trong trận đối đầu với U23 Jordan, họ biết khả năng phối hợp nhỏ các cầu thủ Việt Nam, và mọi HLV đều biết, để phá lối đá phối hợp nhỏ, họ cần di chuyển nhiều, theo sát cầu thủ Việt Nam và vào bóng thật nhanh, mạnh mẽ, không cho đối phương có không gian và thời gian cầm bóng, quan sát, chuyền bóng... Điều này đòi hỏi phải có thể lực dồi dào, tốc độ tốt. Mà như đã nói ở trên, U23 Kyrgyzstan có sẵn những thứ đó, và về mặt quy luật, điều này dường như sẽ xảy ra.

Giống như đánh cờ vậy, hẳn HLV Kim Sang-sik cũng hiểu, HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan sẽ tìm mọi cách để không cho các cầu thủ Việt Nam dễ dàng cầm bóng phối hợp giành thế chủ động, mà giải pháp bắt sát người, vào bóng nhanh, quyết liệt khả năng cao sẽ được áp dụng, và ông cũng sẽ phải có giải pháp đối phó của mình. Vậy ông sẽ làm gì?

Nhiều khả năng, U23 Việt Nam sẽ không chủ động dâng cao, phối hợp tấn công gây áp lực ngay từ đầu như đã làm với U23 Jordan. Có lẽ trước các cầu thủ Kyrgyzstan đang sốt ruột, U23 Việt Nam sẽ đá thận trọng hơn, vẫn kiểm soát bóng và thoát pressing ở tuyến dưới, nhưng phát động tấn công bằng các đường chuyền dài nhiều hơn là phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân như đã làm với U23 Jordan. Có lẽ bóng sẽ được đưa xuống đáy biên rồi căng ngược ra nhiều hơn, thay vì các cầu thủ cánh liên tục bẻ bóng ngược ra rồi tự dứt điểm từ xa như đã làm trong trận mở màn.

Tóm lại, đá với U23 Kyrgyzstan sẽ không dễ dàng gì, hàng thủ và thủ môn của họ khá tốt, bằng chứng là chỉ với 10 người, họ đã cầm hòa U23 Ả rập Xê út trong gần như hết trận đấu. Tuy nhiên, nếu nhìn vào độ già trong triển khai chiến thuật, U23 Việt Nam vẫn có ưu thế hơn và có khả năng cao giành điểm trong trận này.