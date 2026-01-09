Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Hưng phấn chờ khuất phục “ẩn số” Trung Á (U23 châu Á)

⚽ Trận đấu bản lề cho cuộc đua đi tiếp

U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 bằng cuộc đối đầu U23 Kyrgyzstan lúc 21h tối nay (9/1). Trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang khá căng thẳng, đây được xem là trận cầu mang ý nghĩa then chốt với thầy trò HLV Kim Sang Sik trên hành trình chinh phục tấm vé vào vòng knock-out.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik ăn mừng trận thắng U23 Jordan 2-0.

Sau màn ra quân để lại nhiều ấn tượng, “Những chiến binh sao vàng” đang có tinh thần rất tốt. Đáng chú ý, U23 Việt Nam đón tin vui về mặt lực lượng khi Thanh Nhàn đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội, cố gắng chạy đua với thời gian chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan.

Dù khả năng đá chính của tiền đạo này còn bỏ ngỏ, nhưng việc Thanh Nhàn kịp bình phục giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án tấn công trước U23 Kyrgyzstan, nhất là trong bối cảnh đội bóng cần bàn thắng sớm để kiểm soát thế trận.

Ngoài ra, “cậu út” Lê Phát vẫn đang thể hiện khá tốt trong lần đầu được đá chính ở U23 Việt Nam. Vậy nên, nhiều khả năng thầy Kim vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo mang áo số 2 ở trận đấu này. Về lối chơi, U23 Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự, kiểm soát tốt tuyến giữa và tận dụng hiệu quả các tình huống cố định, miếng đánh lợi hại từ các quả đá phạt góc.

🇰🇬 U23 Kyrgyzstan: Mất “nhạc trưởng”, tuyến giữa tổn thất nặng

Ở chiều ngược lại, U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu này với bất lợi lớn về nhân sự. Trong trận ra quân gặp U23 Saudi Arabia, tiền vệ chủ chốt Arsen Sharshenbekov đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân, đồng nghĩa vắng mặt ở cuộc chạm trán U23 Việt Nam.

Sharshenbekov nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận gặp U23 Việt Nam.

Sharshenbekov được xem là “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa của đội bóng Trung Á, giữ vai trò điều tiết lối chơi, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Việc thiếu vắng cầu thủ này khiến U23 Kyrgyzstan đối mặt nguy cơ mất cân bằng, đặc biệt khi phải chạm trán đối thủ có tổ chức và kỷ luật chiến thuật cao như U23 Việt Nam.

Dù vậy, đại diện Trung Á vẫn không dễ bị xem thường khi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi thiên về sức mạnh và sẵn sàng tranh chấp quyết liệt. Trước đối thủ bị sứt mẻ lực lượng, U23 Việt Nam cần sớm áp đặt thế trận, kiểm soát khu trung tuyến và khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của U23 Kyrgyzstan.

Nếu ghi được bàn thắng sớm, “Những chiến binh sao vàng” sẽ có nhiều lợi thế để triển khai thế trận theo đúng ý đồ của HLV Kim Sang Sik. Trong trường hợp giành trọn 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ tiến rất gần tấm vé vào vòng knock-out.

🔮 Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Kyrgyzstan

📋 Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Lê Phát, Minh Phúc.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Polev, Datsiev, Kochkonbaev, Bekberdinov, Kydyrshaev, Almazbekov, Ermekov, Murzakhmatov, Merk.