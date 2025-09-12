Hot girl cầu lông Thùy Linh thắng nghẹt thở tay vợt Thái Lan, vào bán kết Vietnam Open

Tối ngày 12/9, Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) bước vào lượt trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đối thủ của cô là tài năng người Thái Lan Thamonwan Nithiitikrai (hạng 80 thế giới).

Thùy Linh kịch tính vào bán kết Vietnam Open 2025

Cả hai tay vợt đều chủ động chơi tấn công giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn. Thùy Linh nhập cuộc tốt, có những pha xử lý cầu rất tinh tế để sớm dẫn trước 7-1. Hoa khôi cầu lông Việt Nam cho thấy cảm giác tốt bằng những pha điều cầu về cuối sân chuẩn xác để thắng set đầu 21-10.

Sang set 2, Nithiitikrai tận dụng tốt lợi thế chiều cao, dứt điểm hiểm hóc để dẫn trước 12-5. Lối đánh linh hoạt, biến ảo của tay vợt người Thái Lan khiến Thùy Linh gặp nhiều khó khăn. Đại diện chủ nhà để thua 13-21, qua đó trận đấu phải đi vào set 3.

Set đấu quyết định diễn ra cực kỳ căng thẳng với nhiều pha cầu giằng co. Thùy Linh là người có được sự chính xác tốt hơn để dẫn trước 10-5. Tuy nhiên sau đó, Nithiitikrai thi đấu đầy nỗ lực, rút ngắn đáng kể cách biệt xuống còn 17-19. Ở thời điểm then chốt, Thùy Linh vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch để thắng 21-18, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu kịch tính.

Phải nói thêm, Thùy Linh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tại bán kết Vietnam Open 2025. Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Hải Đăng đã để thua ở nội dung đơn nam còn đôi Đình Hoàng và Đình Mạnh cũng đừng bước ở nội dung đôi nam. Lượt trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 13/9. Đối thủ của Thùy Linh là tay vợt người Hàn Quốc Kim Min Ji.