Thu Vinh bắn như "lên đồng" ở ASIAD, nhà vô địch Olympic bật khóc vì bị loại

Trường bắn súng ngắn 25m thể thao nữ tại ASIAD vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn vào sáng 28/9. Trong khi ngôi sao Trịnh Thu Vinh của Việt Nam có màn thể hiện "lên đồng" để áp sát ngôi đầu, thì đương kim vô địch Olympic người Hàn Quốc, Yang Jiin đã chính thức bị loại và bật khóc nức nở ngay phía sau hậu trường.

Thu Vinh (áo đỏ) đang cho thấy sự thăng hoa ở loạt bắn vào sáng 28/9. Ảnh Bùi Lượng

Trịnh Thu Vinh bùng nổ, sáng cửa tranh HCV

Sau loạt bắn chính xác (Precision) dừng lại ở mức ổn định với 291 điểm, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã bước vào loạt bắn nhanh (Rapid) quyết định với một tâm lý thép. Đại diện của Việt Nam có chuỗi ghi điểm vô cùng xuất sắc khi lần lượt bắn trúng 98 và 98 điểm ở hai loạt đầu, trước khi kết thúc bài thi với tổng điểm ấn tượng 585-22x.

Thành tích xuất sắc này giúp Thu Vinh vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng cá nhân, đứng sau 2 xạ thủ Haniyeh Rostamiyan của Iran (587 điểm) và Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) có 586 điểm.

Màn trình diễn đẳng cấp thế giới này giúp Thu Vinh giúp cô giành tấm vé chung kết súng ngắn 25m thể thao nữ diễn ra 12h15 trưa nay.

Cú sốc nhà vô địch Olympic: Nước mắt rơi hậu trường

Trái ngược với niềm vui của bắn súng Việt Nam, cú sốc lớn nhất giải đấu đã gọi tên Yang Jiin, "mỹ nhân" bắn súng Hàn Quốc, người đang nắm giữ tấm HCV Olympic Paris 2024 và chức vô địch thế giới 2025 ở chính nội dung 25m súng ngắn này.

Có thể hiểu được sự thất vọng của Yang Jiin và ban huấn luyện bắn súng Hàn Quốc. Ảnh Bùi Lượng

Dù đã có khởi đầu rất tốt ở loạt bắn chính xác và hai loạt bắn nhanh đầu tiên (đạt tới 486 điểm sau loạt 5), Yang Jiin lại bất ngờ "sụp đổ" ở loạt bắn nhanh quyết định cuối cùng. Cô chỉ ghi được thêm 89 điểm, khiến tổng thành tích bị kéo tuột xuống còn 575-27x điểm. Dù sở hữu số điểm tâm bia tuyệt đối (vòng 10 điểm) lên tới 27 lần (cao nhất giải đấu), việc đánh mất điểm số quá nặng ở loạt cuối đã đẩy nhà vô địch Olympic rơi xuống vị trí thứ 17 và chính thức bị loại khỏi trận chung kết đơn nữ.

Ngay sau khi bước ra khỏi bục bắn và nhận thức được mình đã bị loại, Yang Jiin đã không thể kìm được những giọt nước mắt thất vọng. Hình ảnh cô gái sinh năm 2003 kéo vali, vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt trong sự vỗ về, an ủi của vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành khoảnh khắc xúc động và nghiệt ngã nhất tại trường bắn Aichi sáng nay.

Bên cạnh Yang Jiin, người đồng đội của cô là Oh Yejin (xếp hạng 10 với 579 điểm) và ngôi sao Ấn Độ Manu Bhaker (xếp hạng 11 với 579 điểm) cũng đều phải nếm mùi cay đắng khi không thể ghi tên mình vào top 8 xạ thủ mạnh nhất tranh huy chương. Loạt bắn chung kết sẽ diễn ra vào 12h15 trưa 28/9.