Nữ thần cao 1m80 tỏa sáng từ sàn diễn thời trang tới sân bóng chuyền ASIAD

Sức hút từ lý lịch đặc biệt

Tại vòng bảng nội dung bóng chuyền nữ Á vận hội 2026, trận đối đầu tại bảng D đã chứng kiến một gương mặt thu hút mọi ống kính truyền thông. Đó là Sze Yan Tung, cây chuyền hai 26 tuổi sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng lý lịch đời tư vô cùng đặc biệt. Không chỉ là một vận động viên chuyên nghiệp, cô còn là một người mẫu sải bước trên các sàn catwalk quốc tế lớn.

Sze Yan Tung sở hữu chiều cao 1m80, vừa là cây chuyền hai tuyển Hong Kong (TQ) vừa là người mẫu xinh đẹp

Hành trình thể thao của Yan Tung bắt đầu từ những năm tháng học trung học. Nhờ chiều cao vượt trội cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén, cô nhanh chóng khẳng định tài năng và giành một suất chính thức trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Hong Kong (Trung Quốc).

Tại đấu trường ASIAD đầy khốc liệt, chiều cao 1m80 giúp Yan Tung trở thành bức tường phòng ngự trên lưới vững chắc, đồng thời thực hiện những đường chuyền kiến tạo chuẩn xác cho đồng đội đối đầu với các đối thủ mạnh tầm châu lục.

Bước ngoặt từ thảm đấu ra sàn diễn thời trang

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Yan Tung còn sở hữu một cuộc sống song song đầy sắc màu dưới ánh đèn thời trang. Xuất phát từ niềm đam mê lớn với trang phục và sàn diễn, cô gái có tính cách hướng nội này đã tự mình chủ động gửi hồ sơ năng lực đến các công ty quản lý để tìm kiếm cơ hội.

Khát vọng đó đã mang lại quả ngọt lớn khi cô chính thức được lựa chọn tham gia trình diễn tại 1 sự kiện danh giá. Việc một vận động viên đang phục vụ cho đội tuyển quốc gia xuất hiện trên sàn diễn thời trang cao cấp hàng đầu thế giới đã trở thành một hiện tượng hiếm có.

Yan Tung chia sẻ rằng công việc người mẫu là một thử thách rất lớn đối với tính cách khép kín của mình. Khác với môi trường bóng chuyền vốn có tính hệ thống cao và quy định rõ ràng, thế giới thời trang đòi hỏi cô phải liên tục tự ứng biến và tạo dáng linh hoạt trước ống kính.

Tuy nhiên, việc vượt qua những ranh giới an toàn đó đã giúp cô tìm thấy sự tự tin và bản lĩnh mới. Đáng chú ý hơn, đằng sau hai vai trò đầy bận rộn này, cô hiện vẫn đang là sinh viên chuyên ngành vật lý trị liệu tại trường Đại học Bách khoa Hong Kong. Kiến thức y học bổ trợ trực tiếp cho cô trong việc thấu hiểu cơ thể và phòng tránh chấn thương thi đấu.

Hành trình đầy cố gắng của tuyển Hong Kong (Trung Quốc) tại ASIAD 2026

Bước vào chiến dịch Á vận hội năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Hong Kong (Trung Quốc) nằm ở bảng D cùng các đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Việt Nam và Qatar. Dù sở hữu những gương mặt nổi bật như Sze Yan Tung, đội hình bán chuyên của họ đã phải đối mặt với thử thách quá lớn trước các thế lực hàng đầu châu lục.

Ở trận ra quân gặp đội tuyển Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu đầy nỗ lực trong set đầu tiên khi bám đuổi sát sao trước khi chịu thua sát nút 23-25, trước khi để mất thế trận và nhận thất bại chung cuộc 0-3. Đến lượt trận thứ hai gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Sze Yan Tung cùng các đồng đội tiếp tục chơi nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ, qua đó chấp nhận trận thua với tỷ số 0-3 (22-25, 15-25, 18-25).

Kết thúc vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Hong Kong (Trung Quốc) không thể giành vé vào tứ kết khi xếp sau Hàn Quốc và Việt Nam. Ở loạt trận phân hạng sau đó, đội tuyển cán đích ở vị trí thứ 10 chung cuộc tại kỳ đại hội năm nay. Dù thành tích chuyên môn chưa thể cạnh tranh huy chương, hình ảnh một Sze Yan Tung kiên cường trên sân đấu và rực rỡ trên sàn catwalk vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.

Những hình ảnh đẹp về chuyền 2 của Hong Kong (TQ)