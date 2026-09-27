Kết quả bóng chuyền ĐT nam Việt Nam - Ấn Độ: Sai lầm phát bóng (ASIAD)

Ấn Độ là đối thủ xếp trên bậc so với ĐT Việt Nam và họ tỏ ra nhỉnh hơn trong trận đầu tiên tại ASIAD của bóng chuyền nam Việt Nam sau 8 năm. Họ duy trì cách biệt 2-3 điểm trong set 1, lại càng được trợ giúp bởi quá nhiều pha phát bóng hỏng của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng càng về sau Ấn Độ càng tỏ rõ sự vượt trội

Ở cuối set 1, Ấn Độ đã bứt lên 24-20, nhưng ĐT Việt Nam đã vùng lên rút ngắn 23-24 ngay cả sau khi phía Ấn Độ đánh hơi nguy hiểm và gọi hội ý. Nhưng đáng tiếc rằng hàng chắn Việt Nam sau đó để bóng bật ra ngoài ở điểm cuối, giúp Ấn Độ thắng nhọc nhằn 25-23.

Set 2 là set đấu cho thấy tâm lý thiếu ổn định của các cầu thủ Việt Nam. Ấn Độ lại lên dẫn trước nhưng trong set này không ít lần ĐT Việt Nam không chỉ gỡ hòa mà còn vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 điểm. Nhưng cứ khi có được một chuỗi lên điểm, các cầu thủ Việt Nam lại phát bóng hỏng. Ấn Độ bắt đầu bứt lên dẫn 4 điểm ở cuối set và lần này không có màn vùng dậy nào, ĐT Việt Nam thua set 2 với tỷ số 21-25.

Ở set 3, ĐT Việt Nam chỉ chơi ngang ngửa Ấn Độ ở 10 điểm đầu trước khi sự vượt trội trình độ của Ấn Độ được thể hiện rõ rệt. Bên cạnh các cú đập uy lực của đội trưởng Charles Vinith, hàng chắn Ấn Độ thường xuyên bắt bài các tay đập Việt Nam, thậm chí có lúc tới 3 cầu thủ cùng nhảy lên chắn.

Ấn Độ bắt đầu gia tăng cách biệt lên 6 điểm ở giữa set 3. Những nỗ lực ghi điểm của Ngọc Thuân chỉ đủ để ĐT Việt Nam rút ngắn xuống khoảng 4 điểm, trước khi thất bại 20-25. Để thua sau 3 set, ĐT Việt Nam ngày mai 28/9 sẽ chơi trận thứ 2 gặp Qatar vào lúc 14h.