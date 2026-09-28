Môn nào sẽ "giải cứu" chỉ tiêu 4 HCV của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026?

Cầu mây: Trọng trách bảo vệ ngôi vương của những "cô gái vàng"

Trải qua nửa chặng đường của kỳ Á vận hội ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đang đối mặt với vô vàn áp lực khi thành tích chưa được như kỳ vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam mới chỉ giành được 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, khiến chặng đường hoàn thành mục tiêu từ 4 HCV trở lên vẫn còn rất gian nan. Trên bảng tổng sắp, chúng ta đang giậm chân ở vị trí thứ 21, và đứng thứ 6/11 nếu chỉ tính riêng nhóm các nước Đông Nam Á.

Tấm HCV duy nhất đến nay thuộc về các cô gái Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Tú Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate, cùng tấm HCB của Đinh Văn Tâm ở môn wushu. Giữa bối cảnh khó khăn này, cầu mây đang được xem là niềm hy vọng số một để "giải cứu" chỉ tiêu vàng, trong khi các môn võ thuật như taekwondo và vật cũng nhận được nhiều sự kỳ vọng về việc đóng góp thêm huy chương.

Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh ở nội dung đôi nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Tại ASIAD 2026 (diễn ra ở Nagoya City Mizuho Park Gymnasium), chương trình thi đấu của cầu mây nữ bao gồm 3 nội dung: Đôi nữ, 4 người nữ và regu đồng đội nữ. Trong đó, mục tiêu tối thượng của đội tuyển là bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 4 người nữ mà chúng ta từng giành được tại ASIAD 19 sau khi đánh bại Indonesia.

Tuy nhiên, áp lực đang ngày một lớn hơn khi khởi đầu của cầu mây Việt Nam tại kỳ đại hội này có nhiều bất ngờ ngoài ý muốn. Ở nội dung đôi nữ, dù mang vị thế là nhà đương kim vô địch thế giới 2026 (vô địch King's Cup tại Thái Lan), bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly lại bất ngờ để thua Lào 1-2 ngay trận ra quân sáng 27/9. Nhưng chiều 27/9, họ trở lại với chiến thắng 2-0 trước Myanmar. Họ cần đánh bại Malaysia để chắc suất vào vòng trong.

Đội regu nam, đội từng giành HCĐ kỳ trước, cũng để thua Malaysia 0-2 ở trận mở màn vòng bảng.

Nội dung 4 người nữ được kỳ vọng bảo vệ thành công HCV ASIAD. Ảnh: TN

Vì vậy, mọi hy vọng hiện đổ dồn vào nội dung 4 người nữ (bắt đầu thi đấu từ ngày 30/9) nơi Việt Nam bước vào với tư cách đương kim vô địch. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng, đội tuyển đã có chuyến tập huấn kỹ lưỡng tại Thái Lan nhằm củng cố cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Những gương mặt xuất sắc như Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đang được người hâm mộ nước nhà mong đợi sẽ toả sáng và mang về tấm HCV quý giá.

Taekwondo và vật: Cơ hội nào trên thảm đấu châu lục?

Bên cạnh cầu mây, các bộ môn đối kháng như taekwondo và vật cũng là điểm tựa để Đoàn thể thao Việt Nam gia tăng số lượng huy chương.

Môn taekwondo sẽ tranh tài từ ngày 1 đến 3/10. Ở ASIAD 2026, đội tuyển taekwondo Việt Nam có 8 suất tham dự (6 ở đối kháng). 6 võ sĩ tham dự nội dung đối kháng gồm Nguyễn Hồng Trọng (dưới 58kg nam), Lê Tuấn (dưới 68kg nam), Trần Hồ Nhân Văn (trên 80kg nam), Nguyễn Thị Loan (dưới 49kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (dưới 67kg nữ) và Bạc Thị Khiêm (trên 67kg nữ). Cơ hội tranh huy chương Asiad 2026 hầu như được đặt vào các hạng cân nữ. Bởi các võ sĩ nam rất khó cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Bạc Thị Khiêm từng giành HCĐ ASIAD 2022, HCV châu Á 2024 và gần nhất là HCV SEA Games 33, nên vẫn là VĐV có khả năng cạnh tranh huy chương. Nếu gặp may mắn trong bốc thăm, cô gái dân tộc Thái này có thể đổi màu huy chương. Tuy nhiên, võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Loan mới là niềm hy vọng lớn nhất.

Ghi dấu ấn ở hạng 53kg, nhưng ở ASIAD 2026, Nguyễn Thị Loan được ban huấn luyện chuyển xuống đánh hạng cân 49kg mà đàn chị Kim Tuyền để lại.

Nội dung quyền sẽ thi đấu trong ngày 1/10, đối kháng thi đấu ngày 2/10 và đấu thực tế ảo (Virtual - lần đầu đưa vào chương trình thi đấu) diễn ra vào ngày 3/10. Còn nội dung quyền và đấu thực tế ảo, VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang là niềm hy vọng lớn nhất.

Với môn vật, đội tuyển vừa có bước đà tích cực khi giành tới 7 huy chương tại Giải Vật Bãi biển Thế giới 2026. Dẫu vậy, khi bước vào thảm vật tiêu chuẩn tại ASIAD, thử thách sẽ khó khăn hơn gấp bội bởi sự thống trị của các đô vật đến từ Nhật Bản, Iran hay các quốc gia Trung Á.

Đội tuyển vật Việt Nam gồm 7 tuyển thủ chuẩn bị cho ASIAD 2026. Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam đăng ký đội hình chính thi đấu tại ASIAD 20 gồm Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Linh và Phạm Như Duy, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Công Mạnh.

Trong số này, ban huấn luyện đặt kỳ vọng vào khả năng tranh huy chương của nhóm tuyển thủ nữ. Tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang được kỳ vọng cao nhất. Đây là lần thứ 2 ở sự nghiệp, Nguyễn Thị Mỹ Trang tham dự ASIAD.

Khả năng tranh đoạt HCV là vô cùng hẹp, nhưng bằng sự lỳ lợm và chiến thuật hợp lý, các VĐV vật Việt Nam vẫn đủ sức bám đuổi mục tiêu giành các tấm HCĐ, qua đó san sẻ gánh nặng thành tích cho toàn đoàn.