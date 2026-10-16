Carrick dễ bị sa thải nhất Ngoại hạng Anh, Conte gạ gẫm MU

Carrick dễ bị sa thải nhất Ngoại hạng Anh

Việc để thua 0-2 trước Atletico Madrid đã khiến MU trải qua 5 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng. Theo trang All Football, việc đó khiến Carrick hiện trở thành HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất giải.

Fulham của HLV Arbeloa hiện xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi chỉ đang có trong tay 2 điểm. Tuy nhiên, chiến lược gia này lại có nguy cơ bị sa thải thấp hơn Carrick.

MU không phải đội có phong độ thấp nhất, nhưng Carrick lại là HLV dễ mất việc nhất

De Zerbi hiện chưa thể giúp Tottenham thắng trận đầu tiên ở mùa giải 2026/27. Nhưng chiến lược gia này chỉ xếp thứ 3 trong danh sách các HLV có nguy cơ mất việc cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Rõ ràng đang có quá nhiều áp lực dồn lên vai của HLV Carrick. Nếu phong độ "Quỷ đỏ" không sớm được cải thiện, điều xấu nhất sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Tỷ lệ cược các HLV dễ bị sa thải nhất Ngoại hạng Anh Thứ hạng Tên HLV Thông số 1 Carrick 2,625 2 Arbeloa 4,5 3 De Zerbi 7,5 4 Glasner 11 5 Sage 11 *Ghi chú: Tỷ lệ cược càng thấp đồng nghĩa HLV càng dễ bị sa thải

Conte muốn cập bến sân Old Trafford

Tờ The Mirror tiết lộ Antonio Conte đã nói chuyện với ban lãnh đạo MU để trình bày nguyện vọng muốn dẫn dắt "Quỷ đỏ" nếu họ quyết định loại bỏ Carrick. Chiến lược gia này khát khao phục hưng ông lớn MU đang sa sút.

Trước đây, Conte có thời gian ngắn dẫn dắt Tottenham. Do vậy, ông không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh.

Conte muốn trở thành người thay thế Carrick

Conte từng chia sẻ tham vọng của mình với tờ The Athletic: "Nếu bạn đến một câu lạc bộ mà lịch sử tự nói lên tất cả, lịch sử được tạo nên từ những chiếc cúp, những chiến thắng, bạn chỉ có thể tôn vinh lịch sử đó theo một cách duy nhất: đó là nuôi tham vọng đưa CLB trở lại thời kỳ hoàng kim.

Có rất nhiều CLB đã phần nào đánh mất lịch sử của mình. Tôi muốn đến 1 trong những câu lạc bộ đó để khôi phục lại lịch sử huy hoàng ấy và làm cho nó tỏa sáng trở lại. Những CLB đó có áp lực, nơi mà bạn hiểu rõ rằng bạn không chỉ đến đó để tham gia mà còn để cạnh tranh".