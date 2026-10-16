Cựu hoa khôi tennis Bouchard ngày càng "hở bạo", mặc áo da báo "xuyên thấu"

Cựu hoa khôi quần vợt thế giới Eugenie "Genie" Bouchard lại một lần nữa khiến hàng triệu người hâm mộ phải trầm trồ khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy nóng bỏng trong chuyến hành trình khép lại mùa thu của mình.

"Búp bê" người Canada tung bức ảnh mới khiến khán giả xôn xao

Sức hút không giảm sút của "búp bê" người Canada

Dù đã chính thức khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp đỉnh cao sau giải đấu quê nhà National Bank Open vào mùa hè năm ngoái, cái tên Eugenie Bouchard chưa bao giờ giảm nhiệt đối với truyền thông quốc tế. Thay vì biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, cựu số 5 thế giới và Á quân Wimbledon tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình nhờ nhan sắc đỉnh cao cùng cuộc sống đời tư vô cùng sang chảnh.

Trên trang Instagram cá nhân sở hữu hơn 2,2 triệu người theo dõi, mỹ nhân 32 tuổi vừa đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Mùa thu năm nay trôi qua một cách tốt đẹp đến mức đáng ngờ". Đi kèm với đó là chuỗi hình ảnh tổng hợp những chuyến đi đầy trải nghiệm của cô.

Điểm nhấn trang phục "xuyên thấu" gây bão mạng

Bên cạnh những tấm hình diện trang phục dạo phố bằng vải lụa màu oải hương hay chiếc đầm giả da rắn thời thượng, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là bức ảnh selfie trong gương tại phòng tắm của Genie Bouchard. Trong ảnh, cựu tay vợt diện một chiếc áo họa tiết da báo với chất liệu mỏng xuyên thấu vô cùng táo bạo, khéo léo khoe trọn vóc dáng chuẩn siêu mẫu của mình.

Ngay sau khi đăng tải, phần bình luận dưới bài viết của cô lập tức "bùng nổ". Đa số người hâm mộ đều dành những lời khen có cánh cho phong cách quyến rũ bất chấp thời gian của cô: "Đẹp xuất sắc như mọi khi", "Nhan sắc điểm 10 không có nhưng", hay "Đúng là biểu tượng gợi cảm không thể thay thế". Tờ nhật báo thể thao The Sun (Anh) thậm chí còn giật tít ví von nhan sắc của cô bằng cụm từ "Bou-tiful" (Chơi chữ giữa họ Bouchard và chữ Beautiful) để miêu tả về độ nóng bỏng này.

Bản lĩnh thể thao và ngã rẽ sự nghiệp đầy bận rộn

Không chỉ là một hình mẫu nhan sắc trên mạng xã hội, Bouchard ngoài đời thực đang có một lịch trình làm việc cực kỳ năng động. Cô đang là gương mặt bình luận viên quen thuộc của đài truyền hình BBC trong các giải Grand Slam danh giá như Wimbledon hay US Open.

Song song với vai trò truyền thông, Bouchard còn chuyển hướng sang thi đấu chuyên nghiệp ở bộ môn pickleball. Vừa qua, cô đã tham gia tranh tài tại giải đấu Veolia Chicago Cup thuộc hệ thống PPA Tour. Dù phải dừng bước ở vòng 32 nội dung đơn nữ trước đối thủ Maria Ford, Bouchard vẫn cho thấy ngọn lửa đam mê cạnh tranh thể thao của mình chưa bao giờ tắt, bất kể môi trường thi đấu có thay đổi.

Một số hình ảnh đẹp mới về Bouchard