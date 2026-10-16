Diễn biến mới nhất vụ VCK Asian Cup 2027 bị hoãn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Venezia vs Napoli
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Hull City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Manchester City vs Ipswich Town
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bắc Ninh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Sunderland
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Diễn biến mới nhất vụ VCK Asian Cup 2027 bị hoãn

Sự kiện: Asian Cup 2027

Ban Tổ chức địa phương (LOC) của Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia mới đây đã lên tiếng xác nhận công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn được triển khai đúng tiến độ, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về khả năng giải đấu bị hoãn.

Theo kế hoạch, VCK Asian Cup 2027 vẫn diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, trong khi quyết định cuối cùng về khả năng điều chỉnh lịch tổ chức có thể phải chờ đến cuối tháng 11/2026.

Asian Cup 2027 vẫn chuẩn bị theo đúng kế hoạch

Ngày 16/10, Ban Tổ chức địa phương (LOC) Saudi Arabia đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội X Saudi 2027, khẳng định quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027 đang được thực hiện theo lịch trình đã được phê duyệt. Công việc được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức địa phương, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan.

VCK Asian Cup 2027 vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch. (Ảnh: Getty)

VCK Asian Cup 2027 vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch. (Ảnh: Getty)

Theo thông báo, các hạng mục tổ chức và vận hành đang được hoàn thiện đúng tiến độ, bao gồm địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất cùng những dịch vụ hỗ trợ cần thiết. LOC nhấn mạnh mục tiêu là mang đến một giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tuyển, người hâm mộ và giới truyền thông trên khắp châu Á, đồng thời tăng cường sự kết nối của lục địa thông qua bóng đá.

Ban Tổ chức địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tiến độ chuẩn bị và bảo đảm các nguồn lực cần thiết để tổ chức giải đấu theo tham vọng, tiêu chuẩn mà Saudi Arabia đặt ra với tư cách nước chủ nhà. Bên cạnh đó, LOC sẽ theo dõi những diễn biến liên quan và bảo đảm các điều kiện phù hợp để Asian Cup 2027 có thể được tổ chức thành công.

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên khả năng Asian Cup 2027 phải lùi lịch tổ chức một năm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phía chủ nhà vẫn khẳng định mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra bình thường, chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi lịch thi đấu.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh
AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quách Khiêm/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 09:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN