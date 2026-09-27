Thần đồng điền kinh Thái Lan tiếp tục tạo địa chấn ở ASIAD 2026

Boonson bước vào chung kết tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nhật Bản với tư cách VĐV chạy nhanh nhất vòng loại và phá kỷ lục ASIAD, khi đạt 20,1 giây. Dưới cơn mưa phùn, anh tiếp tục không phải người xuất phát nhanh nhất, nhưng tạo nên cú nước rút ngoạn mục để cán đích đầu tiên với 19,88 giây.

Không chỉ phá kỷ lục ASIAD, chân chạy sinh năm 2006 còn cân bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye của Trung Quốc lập năm 2019. Boonson cũng trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chạy 200m dưới 20 giây, sau khi là người đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây.

VĐV người Thái Lan Puripol Boonson giành HC vàng và cân bằng kỷ lục châu Á chạy 200m nam ở chung kết chạy 200m nam ASIAD 2026, trên sân Paloma Mizuho, Nagoya, Nhật Bản ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Boonson đã giành HC vàng 100m nam vào ngày 25/9, đồng thời phá kỷ lục ASIAD với 9,9 giây. Anh tái lập cú đúp như Lavy Pinto của Ấn Độ năm 1951, Mani Jegathesan (Malaysia, 1966), Anat Ratanapol (Thái Lan, 1974), Talal Mansour (Qatar, 1994), Koji Ito (Nhật Bản, 1998) và Femi Ogunode (Qatar, 2014).

Cú đúp của Boonson giúp Thái Lan có ba HC vàng điền kinh thứ ba, bên cạnh 400m nam của Joshua Atkinson. 6 HC vàng còn lại của Thái Lan đến từ cưỡi ngựa, võ thuật tổng hợp MMA, cầu mây (1) và teqball (3). Trên bảng tổng sắp, Thái Lan xếp thứ 5, sau Trung Quốc (115 HC vàng), Nhật Bản (34), Hàn Quốc (19) và Uzbekistan (10).

Kết quả chung kết chạy 200m nam ở ASIAD 2026. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Trước chung kết 200m nam, nội dung 200m nữ cũng chứng kiến Đông Nam Á giành HC vàng. Chân chạy 30 người Singapore Shanti Pereira cán đích đầu tiên với 22 giây 78. Shanti cũng trở thành nữ VĐV đầu tiên trong lịch sử ASIAD bảo vệ thành công HC vàng ở nội dung này.

Puripol Boonson, sinh năm 2006, được đánh giá là một trong những chân chạy tiến bộ nhanh nhất châu Á, sở hữu tiềm năng lớn để cạnh tranh ở tầm thế giới.

Anh nổi lên từ SEA Games 2021 khi giành hat-trick HC vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Năm 2022, Puripol liên tục cải thiện thành tích cá nhân. Đặc biệt, việc đạt 20 giây 19 tại Almaty giúp anh lập kỷ lục U18 và U20 châu Á, trở thành VĐV trẻ có thông số tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Erriyon Knighton và Usain Bolt thời tuổi teen.

Trở lại sau chấn thương năm 2023, Puripol nhanh chóng giành HC vàng tiếp sức 4x100m tại giải vô địch châu Á, đồng thời lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục giải (38 giây 55). Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, anh đoạt HC bạc 100m với 10 giây 02.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn khi Puripol giành suất dự Olympic Paris ở cự ly 100m, đồng thời trở thành một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn Thái Lan. Tại Thế vận hội năm đó, anh vào bán kết và đạt 10 giây 14. Cuối năm, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên giành huy chương tại giải U20 thế giới: HC bạc 100m (10 giây 22) và HC đồng tiếp sức 4x100m với kỷ lục U20 quốc gia (39 giây 39).

Bước sang năm 2025, Puripol tiếp tục duy trì phong độ cao: đoạt HC bạc 100m và HC bạc tiếp sức 4x100m tại giải vô địch châu Á ở Gumi; HC bạc 100m tại Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới; giải vô địch thế giới ở Tokyo và vào tới bán kết với thành tích 10 giây 17. Đến SEA Games 33, anh trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây, đồng thời giành hat-trick HC vàng 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nam.

Kết quả chung kết chạy 100m nam ASIAD 2026. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)