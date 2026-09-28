Trực tiếp bóng chuyền ĐT Việt Nam - ĐT Qatar: Quyết tâm vượt khó (ASIAD)

Sau thất bại 0-3 trước Ấn Độ ở trận mở màn bảng C, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam buộc phải thắng Qatar mới níu giữ cơ hội vào tứ kết. Đây được xem là trận tranh ngôi nhì bảng đấu này bởi đội tuyển Ấn Độ nhiều khả năng chiếm giữ ngôi đầu. Đội tuyển Qatar hiện xếp hạng 43 thế giới và có chiến thắng 3-1 trước đội Hồng Kông bị đánh giá yếu nhất bảng C trong ngày ra quân.

Lịch thi đấu môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 mới nhất Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ 27/9 đến 3/10 tại Nhật Bản, với 16 đội tranh tài. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong... Bấm xem >>