Trực tiếp bóng chuyền ĐT Việt Nam - ĐT Qatar: Quyết tâm vượt khó (ASIAD)
(14h, 28/9, vòng bảng) ĐT Việt Nam cần giành chiến thắng trước Qatar để nuôi hy vọng vào tứ kết ASIAD.
Sau thất bại 0-3 trước Ấn Độ ở trận mở màn bảng C, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam buộc phải thắng Qatar mới níu giữ cơ hội vào tứ kết. Đây được xem là trận tranh ngôi nhì bảng đấu này bởi đội tuyển Ấn Độ nhiều khả năng chiếm giữ ngôi đầu. Đội tuyển Qatar hiện xếp hạng 43 thế giới và có chiến thắng 3-1 trước đội Hồng Kông bị đánh giá yếu nhất bảng C trong ngày ra quân.
Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ 27/9 đến 3/10 tại Nhật Bản, với 16 đội tranh tài. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong...
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/09/2026 07:50 AM (GMT+7)