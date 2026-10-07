Bóng bàn Trung Quốc mất số 1 & sạch bóng top 3 thế giới, nhận cú sốc lịch sử

Bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng bàn Thế giới (ITTF) công bố ngày 5/10/2026 đã tạo nên một cú sốc lớn đối với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ toàn cầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm độc tôn, bóng bàn nam Trung Quốc không chỉ đánh mất vị trí đỉnh bảng mà còn chính thức bị đẩy văng hoàn toàn khỏi nhóm ba tay vợt dẫn đầu thế giới.

Bóng bàn Trung Quốc rơi khỏi top 3 đơn nam thế giới

Cột mốc lịch sử từ bảng xếp hạng mới

Theo dữ liệu cập nhật từ tuần 41, tay vợt 19 tuổi người Nhật Bản Sora Matsushima đã chính thức vươn lên ngôi vị số 1 thế giới với 6.930 điểm. Xếp ngay sau anh lần lượt là Félix Lebrun của Pháp với 6.379 điểm và Tomokazu Harimoto của Nhật Bản với 6.363 điểm.

Trong khi đó, cựu số 1 thế giới Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) tụt thẳng xuống vị trí thứ 4 với 6.157 điểm. Sự vắng mặt của các tay vợt Trung Quốc trong top 3 đơn nam là kịch bản hiếm ai có thể hình dung trước khi mùa giải này khởi tranh.

Sự kiện này chính thức khép lại chuỗi hơn 8 năm liên tiếp các tay vợt Trung Quốc thay nhau độc chiếm vị trí số 1 thế giới ở nội dung đơn nam, kể từ sau cột mốc của Timo Boll vào tháng 3/2018.

Đối với bóng bàn Nhật Bản, đây là phần thưởng lớn sau 46 năm chờ đợi, kể từ thời của huyền thoại Seiji Ono vào năm 1980. Ở tuổi 19, Matsushima cũng trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng kể từ khi ITTF áp dụng hệ thống tính điểm điện tử hiện đại vào năm 1991.

Hệ lụy từ chấn thương và cơ chế tính điểm

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bước lùi lịch sử này của Trung Quốc xuất phát từ cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Hệ thống tính điểm của WTT vốn dựa trên thành tích tốt nhất trong vòng 52 tuần. Wang Chuqin đã bị trừ tới 2.000 điểm tích lũy từ chức vô địch China Smash mùa trước do không thể tham gia thi đấu giải năm nay để bảo vệ số điểm này.

Việc liên tục phải cày ải ở các giải đấu lớn, đặc biệt là chiến dịch ASIAD tại Nagoya khốc liệt trước đó, đã khiến cả Wang Chuqin lẫn người đồng đội Lin Shidong (Lâm Thi Đống) đồng loạt dính chấn thương và phải rút lui khỏi giải đấu trên sân nhà.

Sora Matsushima tạo địa chấn, trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên lên số 1 thế giới

Thực lực của tân vương và bài toán lực lượng

Ngược lại, sự vươn lên của Sora Matsushima hoàn toàn dựa vào thực lực đáng gờm thay vì chỉ là sự may mắn từ biến động điểm số. Thần đồng sinh năm 2007 này sở hữu lối chơi tốc độ cao, áp sát bàn và xử lý giao bóng cực kỳ biến hóa. Trước khi chiếm ngôi số 1, Matsushima từng đánh bại chính Wang Chuqin tại Chongqing Champions, kéo đối thủ vào trận chung kết 7 game nghẹt thở ở World Cup Macao và mới đây nhất là sắm vai người hùng giúp Nhật Bản lật đổ chuỗi 32 năm vô địch đồng đội nam của Trung Quốc tại Á vận hội.

Thực tế này đang phơi bày một bài toán nan giải về chiều sâu lực lượng của tuyển Trung Quốc. Khi những trụ cột như Wang Chuqin, Lin Shidong gặp vấn đề về thể trạng, những cái tên còn lại như Wen Ruibo, Zhou Qihao hay Xiang Peng vẫn chưa cho thấy sự ổn định cần thiết ở các sân chơi quốc tế lớn.

Khoảng cách trình độ giữa bóng bàn Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đang bị thu hẹp rõ rệt, mở ra một giai đoạn cạnh tranh sòng phẳng và kịch tính hơn cho bộ môn này.