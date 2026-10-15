Đỉnh cao tứ kết Thượng Hải Masters: Zverev thấp thỏm vì bị đau, "ngựa ô" Pháp đấu đối cứng

Alexander Zverev - Alex De Minaur: Khoảng 17h, 15/10 (Tứ kết Thượng Hải Masters)

Zverev đối đầu Minaur, nơi sức mạnh giao bóng của tay vợt Đức sẽ gặp khả năng di chuyển và phòng ngự bền bỉ của đối thủ Australia. Cả hai đều có lý do để tự tin, nhưng tình trạng thể lực của Zverev có thể trở thành yếu tố quyết định.

Zverev vừa vượt qua Alexander Bublik sau trận đấu căng thẳng kéo dài ba set, thắng 7-6(6), 4-6, 7-6(1). Tay vợt Đức cứu bốn set-point trong set đầu và chơi đặc biệt hiệu quả ở loạt tie-break quyết định. Tuy nhiên, vấn đề ở mắt cá chân xuất hiện trong trận đấu trước có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, nhất là khi phải đối đầu một đối thủ có tốc độ và sức bền như De Minaur.

Ở phía bên kia, De Minaur đánh bại Karen Khachanov 6-3, 6-4, chỉ để đối thủ có một cơ hội break-point trong cả trận. Kể từ US Open, tay vợt Australia thắng 7 trong 8 trận, cho thấy phong độ ổn định và khả năng duy trì áp lực từ cuối sân. Anh sẽ tìm cách kéo dài các loạt bóng, buộc Zverev phải di chuyển nhiều và hạn chế cơ hội tấn công bằng cú giao bóng đầu tiên.

Zverev dẫn 8-4 trong thành tích đối đầu, nhưng De Minaur thắng hai lần gặp gần nhất, trong đó có trận tại Laver Cup tháng trước sau khi cứu match-point và ngược dòng. Mặt sân cứng ngoài trời ở Thượng Hải có thể hỗ trợ Zverev phát huy giao bóng, song thể trạng của anh vẫn là dấu hỏi lớn.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Arthur Gea - Alejandro Davidovich Fokina: Khoảng 13h30, 15/10 (Tứ kết Thượng Hải Masters)

Gea tiếp tục hành trình bứt phá tại Thượng Hải Masters 2026, nhưng thử thách ở tứ kết sẽ khó khăn hơn khi anh chạm trán Alejandro Davidovich Fokina. Tay vợt Pháp đang gây bất ngờ lớn, trong khi đối thủ Tây Ban Nha có kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu căng thẳng.

Gea vừa đánh bại Jakub Mensik sau hai set với tỷ số 7-6(4), 6-4. Anh chỉ để đối thủ có hai cơ hội break-point, đồng thời duy trì sự chắc chắn ở những thời điểm quyết định. Trước đó, tay vợt Pháp còn vượt qua Ben Shelton, á quân US Open. Màn trình diễn tại Thượng Hải đánh dấu bước tiến đáng kể của Gea, người từng đứng ngoài top 200 thế giới trước mùa giải 2026 và dự kiến vươn lên top 40 sau giải đấu.

Tuy nhiên, Davidovich Fokina cũng đang có phong độ đáng chú ý. Tay vợt Tây Ban Nha ngược dòng đánh bại Hubert Hurkacz với tỷ số 1-6, 6-3, 7-6(6), tái hiện chiến thắng trước đối thủ Ba Lan ở chung kết Chengdu Open cuối tháng 9. Khả năng điều chỉnh chiến thuật sau khởi đầu khó khăn cùng sự kiên trì trong các loạt bóng bền là điểm mạnh của Davidovich Fokina.

Gea có lợi thế về sự hưng phấn và đang chơi thứ quần vợt đầy tự tin, nhưng Davidovich Fokina nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Một trận đấu kéo dài nhiều game hoàn toàn có thể xảy ra nếu tay vợt Pháp tiếp tục giữ giao bóng tốt.

Dự đoán kết quả: Davidovich Fokina thắng 2-1.