MU phải loại bỏ Fernandes & làm cách mạng toàn diện?

MU có thể chia tay biểu tượng lớn nhất

Manchester United có thể thanh lý một số cầu thủ kỳ cựu vào mùa hè năm sau, gồm Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Tom Heaton và cả Bruno Fernandes.

Fernandes tỏa sáng ở mùa giải 2025/26 với kỷ lục 21 đường kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh

Cái tên cuối cùng gây bất ngờ, nhưng khả năng MU chấm dứt mối lương duyên với ngôi sao quan trọng nhất thời hậu Sir Alex Ferguson không phải điều viển vông. Thậm chí, đây có thể là quyết định cần thiết cho quá trình tái thiết.

Fernandes được kỳ vọng sẽ đi vào lịch sử như Bryan Robson, huyền thoại nổi tiếng với tinh thần chiến đấu và khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha có nguy cơ chỉ được nhớ đến như phiên bản kém thành công hơn của Robson: một cầu thủ xuất chúng, góp công vào những danh hiệu cúp nhưng không thể đưa MU đến chức vô địch Premier League.

Hợp đồng của Fernandes có điều khoản gia hạn thêm một năm, đến năm 2028, thời điểm MU kỷ niệm 150 năm thành lập. Ban lãnh đạo muốn đánh dấu cột mốc này bằng một danh hiệu lớn, nhưng với tình hình hiện tại, mục tiêu ấy còn rất xa vời.

Ngoại trừ cú hat-trick vào lưới Ipswich Town ở vòng đấu thứ hai, Fernandes chưa tái hiện phong độ đỉnh cao của mùa giải trước. Sự sa sút của anh cũng là một trong những nguyên nhân khiến MU gặp khó khăn.

Bài học Mohamed Salah và vấn đề tiền lương

Trường hợp Mohamed Salah tại Liverpool là lời cảnh báo đáng chú ý. Mùa giải 2024/25, tiền đạo người Ai Cập bùng nổ, góp công giúp Liverpool vô địch Premier League và nhận hợp đồng mới với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút nghiêm trọng sau đó.

Liverpool từng gặp vấn đề với Salah

Salah công khai chỉ trích HLV Arne Slot chỉ sau bốn tháng của mùa giải tiếp theo. Chưa đầy một năm sau khi ký hợp đồng mới, anh được Liverpool xác nhận sẽ rời đội bóng.

Tương tự Salah, Fernandes từng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) cho mùa giải 2025/26 đã đi vào lịch sử của cá nhân anh. Nhưng với phong độ hiện tại, MU chưa có lý do thuyết phục để đề nghị tiền vệ người Bồ Đào Nha một bản hợp đồng mới.

Tiền lương cũng là vấn đề phức tạp. Fernandes là cầu thủ quan trọng nhất MU nhưng không phải người hưởng lương cao nhất. Vị trí đó thuộc về Marcus Rashford, tiền đạo từng muốn rời Old Trafford và cũng nằm trong danh sách cần thanh lý của CLB.

Việc đưa Rashford trở lại đội hình được cho là góp phần khiến MU sa sút. HLV Carrick bị đặt dấu hỏi về khả năng quản lý, trong khi sức mạnh tập thể suy giảm. MU hiểu rõ sự bất mãn có thể xuất hiện khi một cầu thủ nhận mức lương vượt trội, như những gì từng xảy ra trong các giai đoạn Alexis Sanchez và Cristiano Ronaldo cập bến Old Trafford.

Sự phụ thuộc vào Fernandes khiến MU mất cân bằng

Fernandes được cho là đang thi đấu với chấn thương chưa xác định. Một nguồn tin trong phòng thay đồ tiết lộ anh đã có những lần hồi phục được mô tả là “thần kỳ” để kịp ra sân trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Fernandes từng được kỳ vọng tái hiện hình ảnh của huyền thoại Bryan Robson

Dù vậy, Carrick dường như quá phụ thuộc vào đội trưởng của mình. Trong trận gặp Sabah tại Champions League, ông giữ Fernandes đủ 90 phút dù MU dẫn 3-0 sau hiệp một và chỉ ba ngày sau phải đá derby Manchester.

Trước Atletico Madrid, Fernandes cũng chơi trọn trận, dù tuyến giữa MU vận hành tốt hơn khi anh được đẩy sang cánh phải. Bộ ba Andrey Santos, Carlos Baleba (đều 22 tuổi) và Youri Tielemans tạo ra cấu trúc chặt chẽ hơn.

Những khoảng trống lớn giữa hàng thủ và hàng công MU, vấn đề tiếp tục xuất hiện trước Tottenham, cho thấy hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi cách Fernandes tự do di chuyển và tổ chức lối chơi.

Đáng lo hơn, thái độ của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng gây tranh cãi. Ít nhất ba lần trước Atletico, sau khi mất bóng, anh dừng chạy hoặc quay sang trách móc đồng đội. Những lời phàn nàn vốn là đặc điểm quen thuộc của Fernandes, nhưng khi cường độ hoạt động suy giảm, MU cần xem xét liệu anh có đạt thể trạng tốt nhất hay không.

Chia tay đội trưởng là quyết định cần thiết?

Fernandes đã cống hiến vượt xa những gì người ta có thể đòi hỏi. Kể từ khi ra mắt MU tháng 2/2020, anh chỉ bỏ lỡ sáu trận vì chấn thương hoặc bệnh tật.

Fernandes có thể rời MU sau mùa giải này

Sau trận bán kết FA Cup kéo dài với Coventry năm 2024, Fernandes ở trong tình trạng đau đớn. Thế nhưng, chỉ ba ngày sau, anh ghi hai bàn và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 4-2 trước Sheffield United.

Dẫu vậy, người hâm mộ MU từ lâu đã tự hỏi liệu đội bóng có vận hành trơn tru hơn nếu không có Fernandes, ngay từ mùa hè năm 2022, khi Casemiro, Fred và Christian Eriksen tạo nên một tuyến giữa có vẻ cân bằng hơn.

Không thể phủ nhận Fernandes từng trở thành thủ lĩnh thực sự và chơi xuất sắc trong mùa giải 2022/23, giúp MU giành danh hiệu đầu tiên sau gần sáu năm. Nhưng hiện tại, anh đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.

Lời đề nghị từ Galatasaray vào mùa hè vừa qua có thể mở đường cho một thương vụ lớn hơn trong năm tới. MU không nhất thiết phải chờ đợi điều đó xảy ra.

Chia tay Fernandes sẽ là quyết định đau đớn, nhưng nếu muốn tái thiết một tập thể cân bằng và giảm sự phụ thuộc vào cá nhân, đội chủ sân Old Trafford cần dũng cảm cân nhắc. Đôi khi, để mở ra chương mới, một đội bóng phải biết khép lại câu chuyện huy hoàng của chính mình.