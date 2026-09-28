Trực tiếp ASIAD 28/9: Chờ xạ thủ Thu Vinh tỏa sáng, boxing "giải khát" huy chương

Sau hai ngày thi đấu liên tiếp "lặng sóng" khi chưa thể bổ sung thêm bất kỳ tấm huy chương nào vào bảng tổng sắp, ngày thi đấu 28/09 đang được người hâm mộ thể thao nước nhà kỳ vọng sẽ có những tín hiệu tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đang sở hữu tổng cộng 18 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ). Mọi sự chú ý trong ngày hôm nay sẽ đổ dồn về trường bắn Aichi, nơi xạ thủ Trịnh Thu Vinh có cơ hội giành huy chương, cùng những hy vọng bất ngờ từ đường chạy điền kinh và sàn đấu boxing.

Để giành huy chương, Thu Vinh cần phải thể hiện những cú bắn xuất sắc nhất

Trịnh Thu Vinh và trận "đấu súng" để nuôi hy vọng huy chương

Tâm điểm thi đấu buổi sáng chắc chắn là nội dung súng ngắn 25m nữ. Sau bài bắn chậm (Precision) ấn tượng trong ngày 27/9, niềm hy vọng số một của bắn súng Việt Nam Trịnh Thu Vinh đang tạm xếp hạng 3 cá nhân với 291 điểm (13 viên trúng tâm). Thành tích này đưa cô cùng hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung đưa đội tuyển Việt Nam tạm giữ vị trí thứ 7 ở nội dung đồng đội.

Lộ trình săn huy chương của Thu Vinh và các đồng đội sẽ chia làm hai giai đoạn khốc liệt:

- 7h (Giờ VN): Bài bắn nhanh (Rapid) quyết định huy chương đồng đội. Điểm số từ loạt bắn 30 viên này sẽ cộng dồn trực tiếp với ngày hôm trước để phân định huy chương nội dung đồng đội (Team Final). Đồng thời, tổng điểm sau hai bài bắn sẽ chọn ra 8 xạ thủ xuất sắc nhất bước vào chung kết cá nhân.

12h15 (Giờ VN): Chung kết Cá nhân (Individual Final). Nếu vượt qua vòng loại buổi sáng (lọt top 8), Thu Vinh sẽ bước vào loạt chung kết loại trực tiếp theo thể thức Hit/Miss (Trúng/Trượt). Tại đây, mọi điểm số vòng loại sẽ bị xóa bỏ. Các xạ thủ phải bắn nhanh trong 3 giây/viên, bia điện tử chỉ tính điểm (Hit) cho những phát bắn đạt từ 10.2 điểm trở lên. Sau 3 loạt súng đầu tiên, xạ thủ thấp điểm nhất sẽ liên tục bị loại trực tiếp sau mỗi loạt 5 viên. Đây là thử thách đòi hỏi bản lĩnh ý chí và cái đầu cực lạnh của cô gái vàng bắn súng Việt Nam.

Điền kinh quyết đấu 2 chung kết, boxing tranh vé bán kết

Vào buổi chiều muộn, đường chạy điền kinh hứa hẹn mang lại những màn trình diễn bùng nổ khi các vận động viên Việt Nam bước vào các nội dung chung kết lớn:

- 17h43: Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trung Cường sẽ bước vào phần thi chung kết nội dung 3000m chướng ngại vật nam đầy khốc liệt.

20h04: Bộ năm tốc độ Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc sẽ đại diện Việt Nam bước vào loạt chạy chung kết nội dung Tiếp sức 4x100m nữ với quyết tâm tạo nên bất ngờ lớn trước các cường quốc tốc độ châu lục.

Sau 2 ngày không giành huy chương, Nguyễn Thị Tâm boxing có thể "giát khát" thành tích cho đoàn Việt Nam

- Trên sàn đấu boxing (lúc 10h), hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ gặp Hàn Quốc) và Lưu Diễm Quỳnh (hạng 75kg nữ gặp Iran) sẽ bước vào vòng tứ kết. Một chiến thắng lúc này không chỉ giúp họ ghi tên mình vào bán kết (sẽ có tối thiểu huy chương đồng) mà còn chắc chắn đảm bảo cho boxing Việt Nam những tấm huy chương chính thức.

Hai đại diện tiếp theo của thể thao điện tử Việt Nam là PUBG Mobile và Identity V cũng đồng loạt xuất kích tại vòng loại. Sau khi Esports Việt Nam xuất sắc giành HCĐ lịch sử ở những ngày đấu trước, áp lực tâm lý đã được cởi bỏ. Với lực lượng tinh nhuệ cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, PUBG Mobile phiên bản Asian Games được kỳ vọng sẽ vượt qua các đối thủ sừng sỏ để mở toang cánh cửa bước vào trận chung kết tranh chấp huy chương.

Bên cạnh đó, người hâm mộ bóng chuyền không thể bỏ qua trận đấu thứ 2 vòng bảng của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trước Qatar vào 14h.

Tại nhà thi đấu cầu mây, đội tuyển đôi nữ tiếp tục hành trình vòng bảng gặp Malaysia lúc 7h. Ngay sau đó vào lúc 13h30, đội tuyển 3 nam sẽ bước vào trận đại chiến bán kết nghẹt thở với đối thủ truyền kiếp Thái Lan để cạnh tranh tấm vé vào chung kết.