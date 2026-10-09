Dàn “nam thần” gây chú ý tại ASIAD 2026: Có cả gương mặt quen thuộc từ The Boyfriend

Huwei: "Học bá" trong bộ võ phục

Gương mặt được "ồn" nhiều nhất trong danh sách có lẽ là Huwei (Puyang Wei), tuyển thủ judo Thái Lan thi đấu ở hạng cân -90 kg. Khán giả Việt Nam có thể đã quen với anh qua The Boyfriend mùa 2, chương trình thực tế nơi Huwei gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách điềm đạm.

Huwei gây ấn tượng mạnh tại ASIAD 2026 với ngoại hình điển trai.

Ngoài đời, profile của anh còn gây choáng hơn nữa. Anh là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Kobe (Nhật Bản), theo đuổi hướng nghiên cứu kết hợp giữa nhân học và lí thuyết giới. Huwei cũng có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ và từng giành HCB SEA Games 2025 cùng HCĐ Asian Open 2018.

Tại ASIAD năm nay, hình ảnh anh khoác võ phục, bước lên sàn đấu tạo nên một “màn chuyển cảnh” khá thú vị: Từ Green Room của chương trình hẹn hò The Boyfriend đến đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Puripol Boonson: “Tia chớp” của Thái Lan

Cũng đến từ Thái Lan, Puripol Boonson khiến đường chạy 100m nóng lên với màn trình diễn 9,90 giây, giành HCV và phá kỷ lục ASIAD. Thành tích này giúp anh trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên sau 48 năm giành HCV 100m nam tại ASIAD.

Hình ảnh của anh tại ASIAD 2026 được chia sẻ rộng rãi.

Chưa dừng ở đó, Puripol tiếp tục giành HCV nội dung chạy 200m với 19,88 giây, đồng thời cân bằng kỷ lục châu Á.

Pan Zhanle: Nhà vô địch trở lại

Trên đường đua xanh, Pan Zhanle tiếp tục chứng minh vị thế của một trong những nam VĐV bơi nổi bật nhất châu Á. Kình ngư Trung Quốc bảo vệ thành công HCV 100m tự do nam với thành tích 47,61 giây, chỉ hơn người về nhì Kim Young-beom 0,04 giây.

Pan Zhanle tại kỳ thi đấu liên tục được người hâm mộ quan tâm.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Pan đứng trên bục cao nhất của nội dung này tại ASIAD, sau chức vô địch tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Shin Ohashi: Tuổi 17, hai HCV và một kỷ lục thế giới

Nếu phải tìm một cái tên khiến khán giả bất ngờ bởi tuổi đời, Shin Ohashi chắc chắn là ứng viên nổi bật. Mới 17 tuổi, kình ngư Nhật Bản đã giành HCV 200m bơi ếch với thành tích 2 phút 04,83 giây, đồng thời phá kỷ lục thế giới tồn tại từ năm 2023.

Dù nhỏ tuổi nhưng Ohashi có một sự nghiệp thi đấu đáng ngưỡng mộ.

Trước đó, Ohashi cũng giành HCV 100m ếch sau khi về đích đồng thành tích với Dong Zhihao của Trung Quốc. Hai tấm HCV khiến màn trình diễn của chàng trai 17 tuổi trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ tại đường đua xanh ASIAD năm nay.

Anh em nhà Yulo: Cặp anh em vàng của đoàn Philippines

Đại diện Philippines Karl Eldrew Yulo mang về tấm HCĐ ở nội dung xà đơn nam với 13,666 điểm. Vận động viên 18 tuổi đứng thứ ba trong Chung kết, sau Tian Hao của Trung Quốc và Shinnosuke Oka của Nhật Bản.

Xuất hiện tại ASIAD 2026, Yolo chính là niềm tự hào của quê hương Philippines.

Đáng chú ý, người anh Carlos Yulo cũng giành HCV ở nội dung nhảy chống. Hai anh em vì thế tiếp tục tạo nên một câu chuyện đẹp của thể dục dụng cụ Philippines tại đấu trường châu lục.

Hai anh em Karl (bên trái) và Yulo (bên phải) rạng rỡ tại ASIAD 2026.

Mỗi người xuất hiện ở một “sân khấu” khác nhau, nhưng Huwei, Puripol, Pan Zhanle, Shin Ohashi và Karl Eldrew Yulo đều góp thêm những màu sắc riêng cho đại hội thể thao châu Á ASIAD 2026: Có người gây chú ý bởi hành trình đặc biệt, có người ghi dấu bằng những con số, và cũng có người khiến khán giả nhớ đến mình bằng chính tuổi trẻ đầy triển vọng.