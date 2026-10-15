Mỹ nhân rugby nóng bỏng nhất hành tinh bỏ cuộc sống xa hoa làm điều vô giá

Sức hút từ "nữ cầu thủ quyến rũ nhất hành tinh"

Nữ ngôi sao rugby người Úc, Jaime Chapman (24 tuổi), đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi những hình ảnh của cô tại lễ trao giải Dally M Awards lan truyền rộng rãi. Với vóc dáng thể thao ấn tượng, trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Gold Coast Titans và đội tuyển quốc gia Úc được người hâm mộ dành tặng danh hiệu "nữ cầu thủ rugby nóng bỏng nhất hành tinh".

Chapman gây chú ý cả trên sân rugby lẫn ngoài đời nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn và những đóng góp cộng đồng

Sự nổi tiếng đột ngột này giúp tài khoản cá nhân của Chapman nhanh chóng cán mốc 415.000 người theo dõi. Trên nền tảng số, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về một cuộc sống hiện đại, phong cách và đầy sức hút phía sau sân cỏ. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tương phản giữa một nữ chiến binh mạnh mẽ trên sân đấu và một cô gái thanh lịch, quyến rũ ngoài đời thường.

Lựa chọn vô giá trên sân cỏ thay vì hào quang ảo

Tuy nhiên, đằng sau hào quang của sự nổi tiếng, Chapman khẳng định giá trị "vô giá" thực sự của cô nằm ở những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng chứ không phải cuộc sống xa hoa ảo. Nữ vận động viên tích cực tham gia các dự án hỗ trợ người khuyết tật, thanh thiếu niên bản địa và đồng hành cùng các chiến dịch sức khỏe tâm thần tại Úc.

Đặc biệt, cô từng tự tay chuẩn bị những chiếc vali chứa đầy quần áo, giày dép và bóng rugby để đến Tanzania (châu Phi), trực tiếp hỗ trợ và mang lại niềm vui cho trẻ em mồ côi tại đây.

Gần đây nhất, cô đã lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Veronica White Medal 2026 danh hiệu cao quý tôn vinh những cầu thủ có đóng góp xuất sắc nhất cho xã hội. Chapman chia sẻ cô đang học thêm ngành công tác thanh thiếu niên và mong muốn tiếp tục cống hiến miễn phí cho cộng đồng sau khi giải nghệ.

Những hình ảnh đẹp về nữ cầu thủ quyến rũ