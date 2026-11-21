Cuối tháng 10, Rozman đến đại bản doanh Bayern Munich, chơi cờ với Harry Kane và Michael Olise. Trong ván đấu với Kane, tiền đạo vừa giành Quả Bóng Vàng 2026 thể hiện khả năng tính toán và xử lý thế trận khiến Rozman bất ngờ. Hai người chơi đến nước 27, trước khi Kane thua vì hết thời gian.

Sau ván đấu, Rozman đánh giá Kane có trình độ rất tốt, đặc biệt trong cách xây dựng thế trận và bố trí quân. Anh thậm chí cho rằng, nếu không biết trước năng lực của tiền đạo người Anh, anh có thể đánh giá đối thủ đạt trình độ tương đương mức 2.000 Elo trên nền tảng cờ vua trực tuyến.

Cuộc gặp cũng có sự tham gia của Olise, người từng tiết lộ có mức điểm khoảng 1.300 đến 1.400 trên Chess.com và đặt mục tiêu đạt 1.500.

Rozman (giữa) đến đại bản doanh Bayern Munich, chơi cờ với Harry Kane (trái) và Michael Olise hồi tháng 10/2026. Ảnh: BMFC

Với Rozman, trải nghiệm tại Bayern là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình từ người dạy cờ cho trẻ em tại New York đến ngôi sao mạng xã hội có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với The Indian Express tại Budapest, Hungary giữa tháng 11, Rozman vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy. Ở tuổi 30, anh sở hữu kênh YouTube GothamChess với 8,6 triệu người đăng ký, cùng 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Con số trên Instagram tương đương Magnus Carlsen, kỳ thủ giữ vị trí số một thế giới trong khoảng 15 năm, và nhiều hơn gần một triệu so với đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju.

Ngay cả Hikaru Nakamura, kỳ thủ nổi tiếng với những buổi phát trực tiếp và video cờ vua, cũng có lượng người đăng ký YouTube thấp hơn đáng kể.

Nhưng Rozman không cho rằng những con số ấy đồng nghĩa anh nổi tiếng hơn các kỳ thủ hàng đầu về mọi phương diện. Theo anh, nếu Carlsen hay Gukesh dành nhiều thời gian phát triển mạng xã hội, họ hoàn toàn có thể thu hút lượng người theo dõi lớn hơn. Rozman xem mình trước hết là một nhà sáng tạo nội dung, với mục tiêu khác những kỳ thủ chuyên nghiệp.

Từ lớp học 10 học sinh đến hàng triệu khán giả

Rozman tiếp xúc với công việc dạy cờ từ rất sớm. Theo phần giới thiệu trên trang cá nhân, năm 2010, khi còn học trung học, anh bắt đầu hướng dẫn một bạn cùng lớp chơi cờ và được mẹ người bạn trả 10 USD mỗi giờ.

Ba năm sau, khi vào đại học, Rozman dành khoảng 20 giờ mỗi tuần dạy cờ tại New York. Đến 19 tuổi, anh đã quản lý chương trình đào tạo cờ vua dành cho học sinh phổ thông. Chương trình ban đầu chỉ có 10 em rồi phát triển lên khoảng 200 học viên. Đội cờ của anh sau đó giành các chức vô địch cấp thành phố và bang New York.

Trong giai đoạn ấy, anh vừa theo học ngành thống kê, vừa cân nhắc tương lai trong những lĩnh vực liên quan đến toán học hoặc ngân hàng. Công việc dạy cờ mang lại thu nhập ổn định và tưởng như sẽ trở thành sự nghiệp lâu dài.

Tháng 8/2018, Rozman mở kênh YouTube GothamChess. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn chỉ đến khi Covid-19 bùng phát. Khi các hoạt động trực tiếp bị gián đoạn, Rozman bắt đầu tập trung làm video bình luận những giải cờ vua trực tuyến, hướng dẫn khai cuộc, phân tích chiến thuật và giải thích các sai lầm thường gặp.

Ảnh giới thiệu một nội dung trên kênh YouTube GothamChess của Rozman. Ảnh: chụp màn hình

Ban đầu, anh chỉ xem đây là công việc phụ, có thể kiếm thêm thu nhập trong lúc chờ hoạt động dạy cờ trở lại bình thường. Đến tháng 6/2020, Rozman quyết định gửi email cho ngôi trường nơi anh đã dạy cờ suốt 5 năm để thông báo chuyển hướng công việc.

Đó không phải lựa chọn dễ dàng. Khi ấy, anh không biết đại dịch sẽ kéo dài bao lâu, cũng không chắc việc làm video có đủ mang lại thu nhập ổn định.

Ông bà ngoại, những người thường xuyên trò chuyện với Rozman qua Zoom trong thời gian phong tỏa, cũng không hoàn toàn ủng hộ quyết định. Họ vui khi thấy kênh YouTube của cháu phát triển, nhưng liên tục nhắc anh nghĩ đến tương lai lâu dài, một công việc có bảo hiểm y tế và nguồn thu nhập ổn định.

Rozman hiểu những lo lắng ấy. Ngay cả khi lượng người xem tăng nhanh, anh cũng chưa chắc mình có thể sống hoàn toàn bằng việc sáng tạo nội dung. Đến năm 2021, một năm sau khi chuyển sang làm YouTube toàn thời gian, GothamChess đạt một triệu người đăng ký. Nhưng ngay cả cột mốc đó cũng chưa hoàn toàn thuyết phục được ông bà anh.

5 năm sau, quy mô công việc đã thay đổi rất xa so với những lớp học đầu tiên. Tính đến giữa tháng 11/2026, Rozman đã đăng hơn 3.500 video trên YouTube, bình quân hơn một video mỗi ngày kể từ khi lập kênh. Các nội dung trải rộng từ hướng dẫn cơ bản đến bình luận những trận đấu đỉnh cao, với cách diễn đạt gần gũi và nhiều yếu tố giải trí.

Điểm đáng chú ý là Rozman không chỉ hướng tới những người chơi cờ lâu năm. Anh thường giải thích một thế cờ phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giúp người xem chưa có nhiều kiến thức chuyên môn vẫn theo dõi được diễn biến. Cách tiếp cận này phù hợp với sự phát triển mạnh của cờ vua trực tuyến trong và sau đại dịch.

Nổi tiếng mà không cần trở thành đại kiện tướng

Rozman hiện mang danh hiệu Kiện tướng quốc tế (IM), đạt được năm 2018. Đây là cấp bậc danh hiệu chuyên môn ngay dưới đại kiện tướng quốc tế (GM).

Dù chưa trở thành đại kiện tướng, anh lại sở hữu lượng khán giả mà phần lớn những kỳ thủ mạnh nhất thế giới khó sánh kịp. Sức ảnh hưởng ấy còn vượt khỏi YouTube.

Năm 2023, Rozman phát hành cuốn How to Win at Chess, hướng dẫn cờ vua cho người mới chơi và những người muốn cải thiện trình độ. Cuốn sách lọt danh sách bán chạy của New York Times, được dịch sang khoảng 20 ngôn ngữ. Theo Chess.com, tính đến tháng 10/2026, cuốn sách đầu tiên của Rozman đã được in hơn 300.000 bản.

Ngày 6/10 năm nay, anh tiếp tục ra mắt How to Win at Chess, Next Level, dành cho những người đã nắm kiến thức cơ bản và muốn phát triển lên trình độ cao hơn. Cuốn sách thứ hai cũng lọt danh sách bán chạy của New York Times. Tại thời điểm Chess.com đưa tin ngày 20/10, hai cuốn sách cùng đứng đầu bảng bán chạy về cờ vua trên Amazon.

Huyền thoại cờ vua Magnus Carlsen trong một dịp được phỏng vấn trên kênh GothamChess.

Rozman từng giải thích rằng việc viết sách không đơn thuần nhằm tăng thu nhập. Anh muốn tạo ra một phương pháp học cờ có thể tồn tại lâu dài, không phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán của các nền tảng video.

Tháng 8 năm nay, anh được bổ nhiệm làm người đứng đầu mảng cờ vua của BASILISK, tổ chức thể thao điện tử có sự tham gia của những đại kiện tướng như Anish Giri và Vincent Keymer.

Theo công bố của BASILISK lúc ký hợp đồng, các video trên kênh YouTube GothamChess đã đạt tổng cộng hơn 5,9 tỷ lượt xem.

Rozman cũng tham gia các chương trình giao lưu trực tiếp với người hâm mộ. Trong chuyến lưu diễn châu Âu từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, anh xuất hiện tại nhiều thành phố, tổ chức những buổi biểu diễn, hướng dẫn và thi đấu với khán giả.

Còn tại Budapest, Rozman đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tổng hợp những diễn biến đáng chú ý hằng ngày của giải cờ vua toàn năng thế giới 2026.

Dù thành công với việc sáng tạo nội dung, Rozman không hoàn toàn từ bỏ mong muốn thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh thừa nhận con đường trở thành đại kiện tướng đòi hỏi lượng thời gian và công sức rất lớn, trong khi bản thân còn nhiều dự án giáo dục, sách và hoạt động cộng đồng. Anh cho rằng những công việc này đang giúp mình tạo ra ảnh hưởng rộng hơn so với việc chỉ tập trung nâng cao thành tích thi đấu.

Từng bị bắt nạt vì chơi cờ

Điều khiến Rozman xúc động nhất không phải những con số về người đăng ký, mà là sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận môn thể thao anh theo đuổi từ nhỏ.

Rozman kể rằng thời còn đi học, việc công khai yêu thích cờ vua từng khiến anh trở thành đối tượng bị bạn bè chế giễu. Trong mắt nhiều người, đó là trò chơi dành cho những học sinh quá ham học và thiếu khả năng hòa nhập.

Nhưng chính đam mê từng khiến anh bị bắt nạt lại đưa anh đến một cuộc sống hoàn toàn khác. Ngày nay, Rozman thường được người hâm mộ nhận ra khi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè. Có những người xin chụp ảnh hoặc chữ ký, điều mà anh chưa từng tưởng tượng khi bắt đầu làm video trong căn phòng của mình.

Rozman cũng nhớ rõ thời điểm chưa ai biết đến mình. Vì thế, cuộc gặp với Harry Kane, Michael Olise và những ngôi sao thể thao khác vẫn mang lại cảm giác khó tin.

Từng phải thuyết phục gia đình rằng làm video cờ vua có thể trở thành nghề nghiệp, anh nay kiếm sống bằng chính trò chơi từng khiến mình bị chế giễu.

Với Rozman, điều đặc biệt không chỉ là trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất làng cờ vua trên Internet, mà còn là giúp hàng triệu người tiếp cận môn thể thao anh yêu thích theo cách dễ hiểu và thú vị hơn.