Alcaraz phải bỏ tập, chờ kết quả kiểm tra y tế

Theo tờ Marca, Carlos Alcaraz đã phải tới kiểm tra y tế tại Viện Y học Thể thao ở Turin. Tay vợt đến từ Murcia này đã thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng cơ đùi sau bên trái để xác định xem liệu anh có gặp chấn thương nào ngăn cản việc tiếp tục thi đấu tại ATP Finals cũng như tham dự Davis Cup vào tuần tới hay không. Chưa rõ kết quả ra sao nhưng Alcaraz đã phải bỏ buổi tập dự kiến trong ngày 19/11.

Carlos Alcaraz

Sinner phải sang Mỹ chữa trị

Jannik Sinner vẫn chưa thi đấu trở lại kể từ sau Wimbledon 2026. Theo báo chí Italia, chấn thương của tay vợt này khá phức tạp do tổn thương dải chậu chày và đau sụn chêm ngoài đầu gối phải. Khả năng phẫu thuật đã bị loại bỏ. Nguồn tin cho biết Sinner sẽ sang Mỹ trong thời gian tới để điều trị tích cực với mục tiêu ngăn ngừa vấn đề này tái diễn trong tương lai.

Hamilton muốn “bắn hạ” Verstappen

Trong buổi giao lưu trước thềm Las Vegas GP, Lewis Hamilton được đặt câu hỏi rất thú vị: “Nếu trên xe của bạn có vũ khí đặc biệt như súng bắn phô mai (giống như trò chơi điện tử) để bắn hạ đối thủ, bạn sẽ chọn mục tiêu là ai?”. Tay đua người Anh cũng trả lời rất thú vị khi để khán giả chọn thay mình và người được chọn là Max Verstappen.

Aspinall hy vọng có thể tái xuất vào năm sau

Tom Aspinall đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm do mắc chứng bệnh về mắt sau khi bị Ciryl Gane tấn công tại sự kiện UFC 321. Võ sĩ này đã cố gắng xin lại giấy phép thi đấu trong năm qua nhưng không thành công. Trong phát biểu mới nhất, Aspinall cho biết những cuộc kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau.