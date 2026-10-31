Vì sao cờ vua Việt Nam giành 2 vé dự World Cup 2027?

Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã chính thức công bố danh sách các quốc gia giành quyền tham dự World Cup cờ vua 2027 dựa trên thành tích tại Olympiad 2026. Theo đó, cờ vua Việt Nam có 2 suất, gồm 1 suất ở bảng Mở rộng (Open) và 1 suất ở bảng nữ.

Đáng chú ý, trong danh sách phân bổ vé được FIDE công bố ngày 16/10, Việt Nam đứng thứ 18 ở nội dung Open và thứ 9 ở nội dung nữ. Đây là kết quả đáng khích lệ, đặc biệt khi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 với nhiều gương mặt trẻ và không có đầy đủ những kỳ thủ hàng đầu.

Bành Gia Huy là kỳ thủ trẻ xuất sắc của cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Theo quy định phân bổ của FIDE, sau khi 17 suất Open và 5 suất nữ được chuyển sang các giải vòng loại châu lục, có 83 liên đoàn ở bảng Open và 45 liên đoàn ở bảng nữ được trao quyền tham dự World Cup 2027 thông qua kết quả Olympiad. Việc cả 2 đội tuyển cờ vua Việt Nam đều nằm trong danh sách được phân bổ suất phản ánh thành tích đồng đều ở 2 nội dung, đồng thời tạo thêm cơ hội để khẳng định năng lực trên đấu trường thế giới.

Tại Olympiad cờ vua 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9 ở Samarkand (Uzbekistan), đội tuyển Open Việt Nam ban đầu không được đánh giá quá cao khi chỉ xếp hạt giống số 47. Đội hình thiếu vắng 3 tên tuổi lớn gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh.

Ban huấn luyện khi đó trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Quốc Hy, cùng kỳ thủ Nguyễn Hoàng Nam. Đáng chú ý, Đầu Khương Duy mới 15 tuổi, Bành Gia Huy và Phạm Trần Gia Phúc đều 17 tuổi, còn Nguyễn Quốc Hy 20 tuổi. Sự trẻ trung của đội hình khiến nhiều người lo ngại về khả năng cạnh tranh trước các đối thủ sở hữu những đại kiện tướng dày dạn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, các kỳ thủ Việt Nam đã tạo nên một trong những màn vượt hạng đáng chú ý tại giải đấu. Sau 11 vòng, tuyển Open Việt Nam giành 6 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại, đạt 15 điểm trận, qua đó đứng thứ 19 chung cuộc, cải thiện 28 bậc so với vị trí hạt giống ban đầu. Đội còn giành huy chương vàng nhóm B, nhóm được phân chia theo sức mạnh các đội trước giải.

Đầu Khương Duy (giữa) còn rất trẻ nhưng đã thể hiện tài năng thi đấu xuất sắc. Ảnh: Tdtt.gov.vn

Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng 3-1 trước Na Uy ở vòng 10. Trong cuộc đối đầu này, Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy lần lượt đánh bại những đại kiện tướng của đối phương. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, bởi Na Uy sở hữu nền cờ vua phát triển mạnh, còn các kỳ thủ Việt Nam có độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiêm tốn hơn.

Không chỉ đóng góp vào thành tích tập thể, Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy còn giành được chuẩn đại kiện tướng (GM norm) tại Olympiad 2026. Chuẩn GM là một trong những điều kiện quan trọng để kỳ thủ tiến tới danh hiệu đại kiện tướng quốc tế. Việc 2 tài năng trẻ cùng đạt chuẩn ở sân chơi lớn cho thấy bước tiến đáng kể về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng đối đầu với các đối thủ mạnh.

Nếu như trước đây, cờ vua Việt Nam thường đặt nhiều kỳ vọng vào những tên tuổi như Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn, thì Olympiad 2026 cho thấy thế hệ kế cận đang từng bước khẳng định khả năng gánh vác trọng trách. Đáng chú ý, ở vòng cuối, đội tuyển Open Việt Nam tiếp tục hòa Kazakhstan 2-2, qua đó khép lại giải đấu với vị trí trong nhóm 20 đội mạnh nhất.

Bên cạnh thành tích của những kỳ thủ trẻ ở bảng Open, đội tuyển nữ cũng đóng vai trò quan trọng giúp cờ vua Việt Nam có được 2 suất World Cup 2027. Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam bước vào Olympiad 2026 với vị trí hạt giống số 21. Đội hình gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh và Bạch Ngọc Thùy Dương, dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Vinh.

Trải qua 11 vòng đấu, các kỳ thủ nữ Việt Nam xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 9 chung cuộc, tăng 12 bậc so với xếp hạng hạt giống. Đây cũng là lần đầu đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào top 10 tại một kỳ Olympiad cờ vua.

Một trong những giai đoạn thi đấu ấn tượng nhất của đội tuyển nữ là chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Brazil, Croatia, Bulgaria và Indonesia. Những kết quả này giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 sau vòng 10, trước khi gặp đội tuyển Trung Quốc, nhà vô địch chung cuộc, ở vòng cuối.

Lê Quang Liêm (bên phải) có thể tìm kiếm vé dự World Cup cờ vua 2027 bằng cách dự vòng loại khác mà không liên quan đến Olimpiad 2026. Ảnh: Chessbase India

Ngoài thành tích tập thể, Nguyễn Thị Mai Hưng còn giành huy chương bạc cá nhân ở bàn số 5. Thành công của tuyển nữ cho thấy cờ vua Việt Nam không chỉ sở hữu các cá nhân xuất sắc mà còn có khả năng xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh với nhiều nền cờ vua mạnh.

Theo thông tin từ Liên đoàn Cờ Việt Nam, Việt Nam còn đứng thứ 12 ở bảng xếp hạng Nona Gaprindashvili Trophy, giải thưởng đánh giá thành tích kết hợp giữa đội Open và đội nữ tại Olympiad. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để Việt Nam được FIDE phân bổ suất tham dự World Cup 2027 ở cả 2 nội dung.

Dù đã chính thức sở hữu hai suất World Cup 2027, cờ vua Việt Nam vẫn chưa xác định những kỳ thủ cụ thể sẽ tham dự giải đấu. Theo quy định của FIDE, suất giành được thông qua Olympiad thuộc quyền phân bổ của liên đoàn quốc gia. Tuy nhiên, liên đoàn phải ưu tiên lựa chọn 1 kỳ thủ từng góp mặt trong đội hình tham dự Olympiad 2026 ở nội dung tương ứng. Chỉ trong trường hợp tất cả thành viên của đội tuyển đã giành vé bằng con đường khác hoặc từ chối tham dự, liên đoàn mới có quyền lựa chọn kỳ thủ ngoài danh sách Olympiad.

Như vậy, những cái tên như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy hay Phạm Trần Gia Phúc đều có cơ hội được lựa chọn ở bảng Open. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng cùng các đồng đội có thể cạnh tranh suất ở bảng nữ.

Riêng đại kiện tướng Lê Quang Liêm, do không góp mặt tại Olympiad 2026, anh không thuộc nhóm được lựa chọn trực tiếp cho suất Open mà Việt Nam vừa giành được, trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định. Tuy nhiên, kỳ thủ số 1 Việt Nam vẫn có khả năng giành quyền tham dự World Cup thông qua các con đường vòng loại khác.

Các liên đoàn quốc gia phải xác nhận kỳ thủ được lựa chọn nhận suất Olympiad trong thời gian từ ngày 1 đến 15/7/2027.