Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình

Sáng 14/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình - nơi tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026.

Giải đấu đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, quy tụ 240 golfer. Đây cũng là lần đầu giải mở rộng thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley.

Top 3 chọn phong cách thể thao, cùng lưu lại những khoảnh khắc tại sân golf Ninh Bình. Đồng hành với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào. Cô ấn tượng với dấu mốc 10 năm và quy mô của mùa giải năm nay.

Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.