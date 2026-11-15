Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.
Sáng 14/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình - nơi tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026.
Giải đấu đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, quy tụ 240 golfer. Đây cũng là lần đầu giải mở rộng thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley.
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe phong cách khỏe khoắn, thanh lịch tại Tiền Phong Golf...
Theo Hồng Vĩnh - Dương Triều - Đỗ Quyên ([Tên nguồn])