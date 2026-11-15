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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình

Sự kiện: Muôn màu thể thao

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình - 1

Sáng 14/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình - nơi tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình - 2

Giải đấu đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, quy tụ 240 golfer. Đây cũng là lần đầu giải mở rộng thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley.

Top 3 chọn phong cách thể thao, cùng lưu lại những khoảnh khắc tại sân golf Ninh Bình. Đồng hành với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào. Cô ấn tượng với dấu mốc 10 năm và quy mô của mùa giải năm nay.
Top 3 chọn phong cách thể thao, cùng lưu lại những khoảnh khắc tại sân golf Ninh Bình. Đồng hành với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào. Cô ấn tượng với dấu mốc 10 năm và quy mô của mùa giải năm nay.
Top 3 chọn phong cách thể thao, cùng lưu lại những khoảnh khắc tại sân golf Ninh Bình. Đồng hành với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào. Cô ấn tượng với dấu mốc 10 năm và quy mô của mùa giải năm nay.
Top 3 chọn phong cách thể thao, cùng lưu lại những khoảnh khắc tại sân golf Ninh Bình. Đồng hành với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào. Cô ấn tượng với dấu mốc 10 năm và quy mô của mùa giải năm nay.

Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.
Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.
Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.
Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.
Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình - 10
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình - 11
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình - 12
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình - 13
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho rằng thể thao giúp rèn sức khỏe, sự kiên trì, khả năng tập trung và tinh thần vượt qua thử thách. Cô mong cùng hai á hậu giới thiệu giải đấu, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới công chúng, đặc biệt là người trẻ.
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam đổ bộ sân golf
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam đổ bộ sân golf

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe phong cách khỏe khoắn, thanh lịch tại Tiền Phong Golf...

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Theo Hồng Vĩnh - Dương Triều - Đỗ Quyên ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/hoa-hau-nguyen-yen-trang-cung-dan-a-hau-dai-su-rang-ro...

-14/11/2026 16:23 PM (GMT+7)
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