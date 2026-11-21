Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Hà Nội: Chờ Công Phượng tỏa sáng (V-League)
(18h, 21/11, Vòng 8) Đồng Nai đang hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên tại V-League mùa này. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải đối mặt thử thách lớn mang tên Hà Nội, đội bóng cũng rất cần 3 điểm để tìm lại sự ổn định.
V-League | 18h, 21/11 | SVĐ Bình Phước
Điểm
Văn Phong
Văn Khoa
Tấn Sinh
Hữu Tuấ
Văn Sơn
Jovio Filip
Xuân Trường
Majdevac
Công Phượng
Tự Nhân
Vulic Milos
Điểm
Văn Chuẩn
Công Nhật
Tadeu
Thành Chung
Antonio
Hai Long
Đình Hai
Sade Yuval
Hùng Dũng
Faurand-Tournaire
Văn Quyết
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Đồng Nai: Tự tin sau chiến thắng giải tỏa
Chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng giúp Đồng Nai chấm dứt chuỗi 6 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Dù mới có 4 điểm sau 7 trận và vẫn nằm ở nhóm cuối bảng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có thêm động lực trước cuộc tiếp đón Hà Nội tại vòng 8 V-League.
Đồng Nai nhiều khả năng tiếp tục chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Công Phượng với kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến sẽ là niềm hy vọng trên hàng công, nhưng đội chủ nhà cần sự hỗ trợ của các đồng đội để đối phó sức ép từ đối thủ.
Hà Nội: Cần cải thiện hiệu quả tấn công
Những thất bại trước CA TP.HCM, SLNA, Đà Nẵng và HAGL cho thấy Hà Nội vẫn gặp khó trước các đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ. Dù có khả năng kiểm soát thế trận và tạo cơ hội, đội bóng của HLV Harry Kewell lại thiếu chính xác ở khâu dứt điểm.
Đối đầu Đồng Nai, Hà Nội cần duy trì sự tập trung, khai thác tốt khoảng trống và cải thiện chất lượng những pha xử lý cuối cùng. Nếu khắc phục được hạn chế này, đội khách đủ khả năng làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng.
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(Bảng B) Công an Hà Nội để thua ngược Johor Darul Ta'zim ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.