V-League | 18h, 21/11 | SVĐ Bình Phước Đồng Nai 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đồng Nai vs Hà Nội Hà Nội Điểm Văn Phong Văn Khoa Tấn Sinh Hữu Tuấ Văn Sơn Jovio Filip Xuân Trường Majdevac Công Phượng Tự Nhân Vulic Milos Điểm Văn Chuẩn Công Nhật Tadeu Thành Chung Antonio Hai Long Đình Hai Sade Yuval Hùng Dũng Faurand-Tournaire Văn Quyết Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đồng Nai Đồng Nai Hà Nội Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Phong, Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấ, Văn Sơn, Jovio Filip, Xuân Trường, Majdevac, Công Phượng, Tự Nhân, Vulic Milos Văn Chuẩn, Công Nhật, Tadeu, Thành Chung, Antonio, Hai Long, Đình Hai, Sade Yuval, Hùng Dũng, Faurand-Tournaire, Văn Quyết

Đồng Nai: Tự tin sau chiến thắng giải tỏa

Chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng giúp Đồng Nai chấm dứt chuỗi 6 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Dù mới có 4 điểm sau 7 trận và vẫn nằm ở nhóm cuối bảng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có thêm động lực trước cuộc tiếp đón Hà Nội tại vòng 8 V-League.

Đồng Nai nhiều khả năng tiếp tục chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Công Phượng với kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến sẽ là niềm hy vọng trên hàng công, nhưng đội chủ nhà cần sự hỗ trợ của các đồng đội để đối phó sức ép từ đối thủ.

Hà Nội: Cần cải thiện hiệu quả tấn công

Những thất bại trước CA TP.HCM, SLNA, Đà Nẵng và HAGL cho thấy Hà Nội vẫn gặp khó trước các đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ. Dù có khả năng kiểm soát thế trận và tạo cơ hội, đội bóng của HLV Harry Kewell lại thiếu chính xác ở khâu dứt điểm.

Đối đầu Đồng Nai, Hà Nội cần duy trì sự tập trung, khai thác tốt khoảng trống và cải thiện chất lượng những pha xử lý cuối cùng. Nếu khắc phục được hạn chế này, đội khách đủ khả năng làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng.

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