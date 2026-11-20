Alcaraz - Cobolli: Khoảng 20h, 20/11 (Vòng bảng ATP Finals)

Carlos Alcaraz đã giành vé vào bán kết ATP Finals 2026 sau hai chiến thắng liên tiếp, nhưng tình trạng thể lực của tay vợt Tây Ban Nha đang khiến người hâm mộ lo ngại. Đối đầu Flavio Cobolli đã bị loại, Alcaraz có cơ hội khép lại vòng bảng bằng một kết quả thuận lợi.

Alcaraz đã giành vé bán kết nhưng vấn đề ở đùi trái vẫn khiến người hâm mộ lo ngại

Alcaraz đang có phong độ rất cao với 11 chiến thắng liên tiếp, sau khi lần lượt đăng quang tại Vienna và Paris. Ở lượt trận gần nhất, tay vợt từng giữ vị trí số 1 thế giới đánh bại Daniil Medvedev 6-2, 6-4. Đáng chú ý, Alcaraz không phải đối mặt với break-point nào trong trận đấu này. Tuy nhiên, anh cần chăm sóc y tế ở set hai do cảm giác khó chịu tại đùi trái. Đây là yếu tố đáng lưu tâm trước cuộc đối đầu Cobolli, nhất là khi Alcaraz đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, Cobolli không còn cơ hội đi tiếp sau hai thất bại liên tiếp. Tay vợt Italy từng tiến rất gần chiến thắng set đầu trước Frances Tiafoe khi có ba set-point trong loạt tie-break, nhưng vẫn để thua 6-7(6), 0-6. Sự sa sút ở set hai cho thấy Cobolli gặp khó khi phải duy trì áp lực trước những đối thủ hàng đầu.

Alcaraz từng thắng Cobolli trong lần duy nhất hai người gặp nhau, tại vòng một Roland Garros 2023. Chênh lệch đẳng cấp, phong độ và động lực thi đấu đều nghiêng về tay vợt Tây Ban Nha. Dù vậy, vấn đề ở đùi trái có thể khiến Alcaraz không muốn mạo hiểm kéo dài trận đấu.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Medvedev - Tiafoe : Khoảng 2h30, 21/11 (Vòng bảng ATP Finals)

Daniil Medvedev và Frances Tiafoe bước vào lượt trận cuối bảng tại ATP Finals 2026 với mục tiêu giành quyền đi tiếp. Trong cuộc đối đầu mang tính chất sinh tử, Medvedev được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, nhưng Tiafoe có những cơ sở để tạo bất ngờ.

Medvedev và Tiafoe bước vào cuộc đối đầu quyết định cơ hội đi tiếp tại Turin

Medvedev thắng Flavio Cobolli ở trận ra quân nhưng không thể duy trì đà hưng phấn khi gặp Carlos Alcaraz. Tay vợt người Nga để thua 2-6, 4-6 và không tạo được break-point nào trước đối thủ. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Medvedev trước Alcaraz, sau lần chạm trán tại Vienna hồi cuối tháng trước. Dù vậy, cựu vô địch ATP Finals 2020 vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Tiafoe cũng có một chiến thắng trước Cobolli để duy trì hy vọng đi tiếp. Tay vợt Mỹ bị dẫn break ở set đầu, sau đó phải cứu nguy khi đối thủ dẫn 6-3 trong loạt tie-break. Tiafoe xuất sắc thắng liền năm điểm để giành set đấu, trước khi áp đảo hoàn toàn ở set hai và khép lại trận đấu với tỷ số 7-6(6), 6-0.

Medvedev đang dẫn Tiafoe 6-2 trong thành tích đối đầu. Tuy nhiên, tay vợt Mỹ từng thắng ở lần duy nhất hai người gặp nhau trên sân cứng trong nhà, đồng thời cũng vượt qua Medvedev tại US Open năm nay. Điều đó cho thấy Tiafoe đủ khả năng gây khó khăn nếu phát huy được lối đánh giàu năng lượng.

Dẫu vậy, khả năng giao bóng và sự bền bỉ trong các pha bóng cuối sân vẫn là lợi thế của Medvedev. Với tính chất quan trọng của trận đấu, tay vợt Nga được kỳ vọng sẽ chơi tập trung hơn để giành chiến thắng.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-0.