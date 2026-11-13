"Siêu cầu thủ" 350 triệu USD gây bão, nói về chuyện yêu 2 thiên thần nội y

Giữa những đồn đoán về mối quan hệ tay ba, cựu ngôi sao sở hữu khối tài sản ước tính 350 triệu USD bất ngờ đăng thông điệp đầy ẩn ý.

Huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady (giữa) gây xôn xao dư luận với những thông tin tình ái liên quan đến hai siêu mẫu Victoria’s Secret, Candice Swanepoel (trái) và Joan Smalls (phải)

Hai thiên thần nội y vướng ồn ào tình ái vì Tom Brady

Ở tuổi 49, Tom Brady vẫn giữ sức hút đặc biệt dù đã giải nghệ bóng bầu dục Mỹ. Theo Us Weekly, huyền thoại NFL đang hẹn hò siêu mẫu Candice Swanepoel, 38 tuổi, một trong những gương mặt nổi tiếng của Victoria's Secret.

Hai người được cho là bắt đầu tìm hiểu nhau từ mùa xuân năm 2026. Cùng sinh sống tại Miami, họ có nhiều điểm chung về chăm sóc con cái, tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, chuyện tình mới của Brady bất ngờ gây tranh cãi khi Joan Smalls, một siêu mẫu Victoria's Secret khác, được nhắc đến.

Theo nguồn tin của Us Weekly, Smalls từng có quan hệ tình cảm không chính thức với Brady trong giai đoạn 2023-2024, sau khi anh ly hôn siêu mẫu Gisele Bündchen. Hai người qua lại một thời gian nhưng không xác nhận hẹn hò nghiêm túc.

Đáng chú ý, Smalls và Swanepoel từng là bạn thân suốt khoảng 15 năm. Vì vậy, thông tin Swanepoel hẹn hò người đàn ông từng có quan hệ với bạn mình được cho là khiến Smalls cảm thấy bị phản bội.

Tình bạn 15 năm rạn nứt, Brady bất ngờ lên tiếng

Theo Page Six, căng thẳng giữa hai siêu mẫu đã xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show hồi tháng 10. Các nguồn tin cho biết họ không tương tác với nhau ở hậu trường và được bố trí ở những khu vực riêng.

Smalls sau đó để lại bình luận trên mạng xã hội, nhắc đến chương trình truyền hình thực tế Summer House, vốn từng gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm liên quan đến những người bạn thân.

Những động thái này khiến dư luận nghi ngờ tình bạn lâu năm giữa hai mỹ nhân đã đổ vỡ vì Brady.

Giữa lúc tranh cãi lan rộng, ngày 5/11, cựu ngôi sao NFL đăng một thông điệp đáng chú ý trên Instagram Story: "Bạn không có trách nhiệm phải đính chính mọi hình ảnh sai lệch về mình tồn tại trong suy nghĩ của người khác".

Brady còn đính kèm ba biểu tượng trái tim. Dù không nhắc trực tiếp đến Swanepoel hay Smalls, bài đăng nhanh chóng được liên hệ với những tin đồn tình ái đang bủa vây anh.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Brady muốn đáp trả vụ việc. Đại diện Swanepoel cũng khẳng định nữ siêu mẫu luôn trân trọng tình bạn lâu năm với Smalls.

Tom Brady là một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử bóng bầu dục Mỹ với 7 chức vô địch Super Bowl sau 23 mùa giải NFL

Huyền thoại 350 triệu USD vẫn hút truyền thông sau giải nghệ

Tom Brady là một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử bóng bầu dục Mỹ với 7 chức vô địch Super Bowl sau 23 mùa giải NFL.

Theo Parade, tài sản của anh trong năm 2026 ước tính khoảng 350 triệu USD, đến từ sự nghiệp thi đấu, quảng cáo, truyền hình và đầu tư. Đây là con số tham khảo, không phải tài sản được xác nhận chính thức.

Brady từng kết hôn với siêu mẫu Gisele Bündchen từ năm 2009 đến 2022 và có hai người con chung. Anh còn có một con trai riêng với nữ diễn viên Bridget Moynahan.

Sau khi giải nghệ năm 2023, Brady tiếp tục kiếm bộn tiền nhờ hợp đồng bình luận NFL với Fox Sports, được truyền thông tiết lộ có tổng giá trị 375 triệu USD trong 10 năm.

Hiện tại, Brady và Swanepoel vẫn chưa công khai xác nhận quan hệ tình cảm. Những thông tin về mâu thuẫn giữa hai siêu mẫu cũng chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin giấu tên.

Dù vậy, câu chuyện cho thấy sức hút của huyền thoại NFL chưa hề giảm sút. Không còn thi đấu trên sân cỏ, Brady vẫn liên tục khiến truyền thông dậy sóng bởi cuộc sống tình ái với những mỹ nhân đình đám.