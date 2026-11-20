Theo The Star, tai nạn xảy ra khoảng 23h trên đường cao tốc Sungai Besi–Ulu Kelang, khi Hafizuddin đang đi từ Ampang đến Bukit Jalil. Hội đồng Thể thao bang Perlis cho biết anh bị gãy xương tay phải, tổn thương mạch máu nghiêm trọng và chấn thương nhẹ ở đầu.

Hafizuddin được phẫu thuật tại Bệnh viện Kuala Lumpur ngày 17/11. Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Malaysia Ayub Rahmat cho biết ca mổ kéo dài gần 7 tiếng. Các bác sĩ đã cố giữ cánh tay phải nhưng cuối cùng phải cắt trên khuỷu để ngăn biến chứng đe dọa tính mạng.

Sau khi thăm Hafizuddin ngày 18/11, ông Ayub cho biết đô cử này đã tỉnh hẳn, được chuyển về buồng bệnh thường và có thể trò chuyện, nói đùa với người đến thăm. Một ngày sau, ông nói với AFP rằng thể trạng của Hafizuddin tiếp tục cải thiện, nhưng tai nạn ảnh hưởng lớn đến tương lai của anh.

Muhammad Hafizuddin Roslin (giữa) ăn mừng khi giành HC vàng hạng 88 kg nam môn cử tạ tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung ở Glasgow, Scotland, ngày 28/7/2026. Ảnh: AP

Hafizuddin thi đấu cử tạ từ 14 tuổi, trưởng thành từ chương trình đào tạo của bang Perlis và vô địch hạng 81kg tại Đại hội Thể thao Malaysia 2024.

Ngày 28/7, ngay lần đầu dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung, anh giành HC vàng hạng 88kg nam tại Glasgow với tổng cử 345 kg, gồm 162 kg cử giật và 183 kg cử đẩy. Anh lập kỷ lục đại hội ở hạng cân này và mang về HC vàng thứ tư cho Malaysia tại Glasgow. Trước tai nạn, Hafizuddin được kỳ vọng góp mặt tại SEA Games và cạnh tranh suất dự Olympic Los Angeles 2028.

Đồng đội Erry Hidayat là một trong những người đầu tiên biết tin và giúp thu xếp việc nhập viện cho Hafizuddin. Anh kể cả đội vẫn lo lắng trong buổi tập ngày 18/11, còn HLV trưởng Edmund Yeo đã bật khóc. Yeo cho rằng Hafizuddin có thể dùng kinh nghiệm thi đấu để đào tạo lớp đô cử kế cận. Liên đoàn Cử tạ Malaysia đã hỗ trợ tài chính ban đầu cho gia đình và muốn giúp anh làm quen với công việc huấn luyện tại quê nhà Perlis.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari (trái) cầu nguyện bên cạnh đô cử Mohd Hafizuddin Roslin tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Chính phủ Malaysia cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị, đồng thời lo tiền ăn ở cho gia đình Hafizuddin trong thời gian họ ở Kuala Lumpur. Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Taufiq Johari, khoản chi trả từ bảo hiểm nhóm của Hội đồng Thể thao Quốc gia tương đương khoảng 29.150 USD.

Cơ quan An sinh Xã hội Malaysia chi trả thêm một lần khoảng 9.475 USD và trợ cấp suốt đời hơn 218 USD mỗi tháng. Cơ quan này cũng cho biết Hafizuddin đủ điều kiện hưởng trợ cấp mất khả năng lao động tạm thời khoảng 12,24 USD mỗi ngày, cùng hỗ trợ phục hồi chức năng, hướng nghiệp và trang bị tay giả.

Đại học Pendidikan Sultan Idris đã cử hai chuyên gia tâm lý thể thao, đều là cựu VĐV quốc gia, phụ trách chương trình hỗ trợ Hafizuddin. Hội đồng Olympic Malaysia đang xem xét phương án để anh tiếp tục phục hồi tại Melaka sau đợt điều trị ở Kuala Lumpur. Phó chủ tịch hội đồng Nur Azmi Ahmad cũng đề xuất giúp anh tìm hiểu cơ hội thi đấu ở các môn thể thao dành cho người khuyết tật.