Quang Liêm bay cao tại giải cờ vua toàn năng thế giới

Quang Liêm khởi đầu ngày thi 12/11 bằng chiến thắng trước Keymer, người có Elo 2.761, cao hơn anh 29 điểm. Hai kỳ thủ gặp nhau hai lần liên tiếp, đổi màu quân ở ván thứ hai. Ở lượt đi, Quang Liêm cầm quân trắng và chọn khai cuộc Phòng thủ Ấn Độ - Nimzo.

Lê Quang Liêm (trái) trong ván đấu cầm quân đen với Vincent Keymer tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Budapest, Hungary ngày 12/11/2026. Ảnh: Total Chess / Maria Emelianova

Thế trận ban đầu cân bằng, nhưng Keymer gặp khó khăn về thời gian khi phải tính toán những nước đi trung cuộc. Đến nước 23, kỳ thủ Đức chỉ còn khoảng bốn phút, trong khi Quang Liêm vẫn có gần 10 phút. Áp lực thời gian khiến Keymer không tìm được phương án chính xác.

Bước ngoặt đến ở nước 31, khi Keymer mắc sai lầm với nước vua lên h7. Quang Liêm lập tức đổi tượng lấy mã ở c4, sau đó dùng hậu ăn tốt c4, tạo ưu thế hơn tốt.

Dù vậy, kỳ thủ Việt Nam cũng không tận dụng được ngay ưu thế. Sau khi đổi hậu ở nước 42, Quang Liêm có thế cờ nhỉnh hơn nhưng bỏ lỡ một số phương án tốt trong tàn cuộc. Đặc biệt, ở nước 59, anh mắc sai lầm với nước mã lên e5, khiến lợi thế gần như biến mất. Keymer có cơ hội đưa ván đấu về thế hòa, nhưng tiếp tục mắc lỗi khi hai bên chỉ còn xe và tốt.

Ở nước 78, Keymer đẩy xe xuống d1, tạo điều kiện để Quang Liêm đưa vua lên e7. Sau đó, kỳ thủ Việt Nam phối hợp xe, vua và tốt thông ở cột e. Keymer không thể ngăn tốt tiến lên hàng phong cấp, đành xin thua sau 85 nước.

Chiến thắng này giúp Quang Liêm có thêm ba điểm, trong khi Keymer không được điểm nào. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của kỳ thủ Việt Nam ở vòng bảng, sau khi hạ Vladislav Artemiev ở ngày ra quân.

Ở ván lượt về, Quang Liêm cầm quân đen và tiếp tục tạo được cơ hội chiến thắng. Hai kỳ thủ chọn khai cuộc Scotch, trước khi nhanh chóng đổi hậu ở nước 11. Quang Liêm thậm chí phong được hai hậu, nhưng nước phong hậu thứ hai lại là sai lầm khiến Keymer tận dụng thời cơ để chiếu bất biến hòa.

Kết quả một thắng, một hòa giúp Quang Liêm giành 4 điểm trong ngày thứ hai, nâng tổng điểm lên 8, chỉ kém đỉnh bảng của Fabiano Caruana 2 điểm ở bảng B. Đại kiện tướng Mỹ cũng thi đấu thành công khi thắng cả hai ván trước Rameshbabu Praggnanandhaa.

Ở bảng B, Richard Rapport, Keymer và Vladislav Artemiev lần lượt đứng sau, cùng có 3 điểm, còn Praggnanandhaa mới giành hai điểm. Quang Liêm đang tạo cách biệt 5 điểm với nhóm đứng sau, dù vậy vòng bảng vẫn còn 6 ván.

Tại bảng C, kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen nối dài chuỗi không thắng, khi bị kỳ thủ 17 tuổi Abhimanyu Mishra cầm hòa cả hai ván. Sau cả bốn ván đều hòa từ đầu giải, Carlsen đứng thứ năm với 4 điểm, nhưng chỉ ít hơn đỉnh bảng của Ian Nepomniachtchi 2 điểm.

Giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 diễn ra tại Budapest từ ngày 11 đến 15/11, với 24 kỳ thủ nam và nữ đến từ 13 quốc gia. Đây là sự kiện thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Total Chess World Championship Tour, do Norway Chess phối hợp với Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) tổ chức.

Các kỳ thủ tranh tài ở ba thể thức cờ tiêu chuẩn nhanh, cờ nhanh và cờ chớp, nhằm tìm ra người có khả năng thi đấu toàn diện ở nhiều tốc độ khác nhau. Ở vòng bảng hiện tại, mỗi kỳ thủ gặp 5 đối thủ theo thể thức vòng tròn hai lượt, tổng cộng 10 ván cờ tiêu chuẩn nhanh. Mỗi chiến thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm.

Sau vòng bảng, 4 kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp tranh chức vô địch. Giải có tổng quỹ thưởng 650.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 80.000 USD. Ba kỳ thủ đứng đầu còn giành quyền dự chặng đầu tiên của Tour Total Chess World Championship 2027.