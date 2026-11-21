Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: Không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh)
(19h30, 21/11, Vòng 11) Man City đang khát chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Còn Fulham lại là đối thủ thường xuyên thất bại mỗi khi hành quân đến Etihad.
Premier League | 19h30, 21/11 | Etihad Stadium
Điểm
Donnarumma
Khusanov
Dias
Guehi
Gvardiol
Enzo
Anderson
Ndiaye
Cherki
Doku
Haaland
Điểm
Leno
Castagne
Affengruber
Bassey
Robinson
Berge
Charles
Bobb
King
Iwobi
Garcia
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Man City: Chấm dứt chuỗi ngày u ám
Sau khởi đầu như mơ với 7 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Man City bất ngờ sa sút khi lần lượt nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, số trận thua này bằng tổng số thất bại của họ trong 36 trận trước đó (thắng 25, hòa 8). Những áp lực tâm lý sau phán quyết bất lợi dành cho CLB được cho là có thể đã ảnh hưởng đến các cầu thủ.
Trong bối cảnh phía trước là chuyến làm khách đầy thử thách trước nhà đương kim vô địch Arsenal vào tuần tới, Man City càng có lý do để hướng đến 3 điểm ở vòng đấu này. Dù vậy, sân nhà Etihad không còn là điểm tựa tuyệt đối khi họ vừa để thua Brighton 0-1.
Nếu tiếp tục trắng tay, Man City sẽ lần đầu tiên thua 2 trận sân nhà liên tiếp tại giải VĐQG kể từ tháng 5/2021. Thậm chí, đội bóng này đã không trải qua 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà mà không ghi bàn kể từ tháng 12/2008. Đây là những thống kê đủ để thầy trò Enzo Maresca phải thận trọng, nhưng cũng cho thấy quyết tâm trở lại của đội chủ nhà.
Fulham: Phong độ khởi sắc nhưng vẫn ngại sân khách
Fulham bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái hơn đối thủ. Họ chỉ thua 1 trong 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giành 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Kết quả này giúp đội bóng tạo khoảng cách 2 điểm với nhóm xuống hạng, đồng thời giảm bớt áp lực cho HLV Álvaro Arbeloa.
Đáng chú ý, Fulham từng cầm hòa 3 đội bóng thuộc top 5 mùa giải trước. Điều đó cho thấy họ không dễ bị khuất phục, kể cả khi phải đối đầu những đối thủ được đánh giá cao hơn.
Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà vẫn là điểm yếu của Fulham. Dù chỉ thua 1 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2), họ mới có đúng 1 chiến thắng trong 10 trận sân khách gần đây tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 5 trận hòa và 4 thất bại.
Nhiều ý kiến cho rằng Enzo Fernandez có thể là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự sa sút phong độ của Man City.