Premier League | 19h30, 21/11 | Etihad Stadium Man City 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Fulham Fulham Điểm Donnarumma Khusanov Dias Guehi Gvardiol Enzo Anderson Ndiaye Cherki Doku Haaland Điểm Leno Castagne Affengruber Bassey Robinson Berge Charles Bobb King Iwobi Garcia Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Fulham Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Enzo, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland Leno, Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson, Berge, Charles, Bobb, King, Iwobi, Garcia

Man City: Chấm dứt chuỗi ngày u ám

Sau khởi đầu như mơ với 7 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Man City bất ngờ sa sút khi lần lượt nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, số trận thua này bằng tổng số thất bại của họ trong 36 trận trước đó (thắng 25, hòa 8). Những áp lực tâm lý sau phán quyết bất lợi dành cho CLB được cho là có thể đã ảnh hưởng đến các cầu thủ.

Trong bối cảnh phía trước là chuyến làm khách đầy thử thách trước nhà đương kim vô địch Arsenal vào tuần tới, Man City càng có lý do để hướng đến 3 điểm ở vòng đấu này. Dù vậy, sân nhà Etihad không còn là điểm tựa tuyệt đối khi họ vừa để thua Brighton 0-1.

Nếu tiếp tục trắng tay, Man City sẽ lần đầu tiên thua 2 trận sân nhà liên tiếp tại giải VĐQG kể từ tháng 5/2021. Thậm chí, đội bóng này đã không trải qua 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà mà không ghi bàn kể từ tháng 12/2008. Đây là những thống kê đủ để thầy trò Enzo Maresca phải thận trọng, nhưng cũng cho thấy quyết tâm trở lại của đội chủ nhà.

Fulham: Phong độ khởi sắc nhưng vẫn ngại sân khách

Fulham bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái hơn đối thủ. Họ chỉ thua 1 trong 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giành 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Kết quả này giúp đội bóng tạo khoảng cách 2 điểm với nhóm xuống hạng, đồng thời giảm bớt áp lực cho HLV Álvaro Arbeloa.

Đáng chú ý, Fulham từng cầm hòa 3 đội bóng thuộc top 5 mùa giải trước. Điều đó cho thấy họ không dễ bị khuất phục, kể cả khi phải đối đầu những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà vẫn là điểm yếu của Fulham. Dù chỉ thua 1 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2), họ mới có đúng 1 chiến thắng trong 10 trận sân khách gần đây tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 5 trận hòa và 4 thất bại.