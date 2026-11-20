Với chiến thắng trong 2 set của Ben Shelton trước Rafael Jodar, Arthur Fils chỉ có cách đánh bại Alexander Zverev cũng trong 2 set để đi tiếp cùng chính Zverev. Tay vợt người Pháp do đó tỏ ra khá quyết liệt, muốn tạo ra những tinh huống ghi điểm nhanh.

Zverev ứng biến tốt với chiến thuật của một Fils buộc phải thắng

Tuy nhiên Zverev chơi khá từ tốn và cố ý kéo Fils vào những loạt bóng bền, những loạt đánh mà Fils hay tỏ ra nôn nóng. Sau 6 ván đầu không có đột biến, ở ván 7 Fils cầm giao và đã đánh hỏng liên tiếp 3 lần, trong đó có một cú bỏ nhỏ hỏng và 1 lỗi kép. Mặc dù Zverev đã bỏ lỡ 2 điểm đầu, tay vợt người Đức có break ở điểm thứ 3 khi Fils tự đánh ngoài.

Zverev không bỏ lỡ cơ hội này và giành thắng lợi 6-4 ở set 1, qua đó chấm dứt hy vọng của Fils. Dù vậy tay vợt người Pháp vẫn chơi quyết tâm ở set 2, anh thậm chí đã có 2 cơ hội break ở ván 12 sau những lỗi đánh hỏng của Zverev, nhưng Zverev cứu cả 2 điểm.

Tie-break mở đầu với điểm đầu tiên cho Fils, nhưng sau đó Zverev ghi một mạch 6 điểm. Fils không chịu thua, anh ghi liền 5 điểm để gỡ hòa 6-6, nhưng anh sau đó có cú slice trái tay không qua lưới, và Zverev định đoat trận đấu với cú volley trái tay. Với chiến thắng này, Zverev và Ben Shelton đã đoạt 2 suất lọt vào bán kết.