Premier League | 0h30, 22/11 | St James’ Park Newcastle 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Arsenal Arsenal Điểm Hornicek Dedic Thiaw Burn Hall Steur Miley Murphy Willock Barnes Wissa Điểm Raya White Konsa Gabriel Calafiori Rice Guimaraes Madueke Odegaard Tzolis Havertz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Arsenal Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hornicek, Dedic, Thiaw, Burn, Hall, Steur, Miley, Murphy, Willock, Barnes, Wissa Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Tzolis, Havertz

Arsenal thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch

Arsenal thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch

Arsenal bước vào vòng 11 với 27 điểm sau 10 trận, gồm 9 chiến thắng và 1 thất bại. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu khi mới nhận 5 bàn thua. Đáng chú ý, Pháo thủ thắng 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 lần giữ sạch lưới.

Phong độ sân khách cũng là điểm tựa lớn của Arsenal khi họ thắng 4/5 trận và chưa để thủng lưới. Lối chơi thực dụng, khả năng kiểm soát thế trận cùng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự giúp đội bóng thành London trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này.

Newcastle đối diện áp lực tại St James’ Park

Ở chiều ngược lại, Newcastle mới có 12 điểm sau 10 vòng và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle chỉ thắng 1 trong 5 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng lo hơn, Chích chòe toàn thua 2 trận gần nhất tại St James’ Park mà không ghi được bàn thắng nào.

Hàng thủ Newcastle cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề khi để thủng lưới trong 14 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League. Dù lợi thế khán giả có thể tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và khả năng tổ chức chiến thuật. Nếu duy trì được sự kiên nhẫn, thầy trò Arteta có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu.