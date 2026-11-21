Trực tiếp bóng đá Newcastle - Arsenal: Thử thách tại St James’ Park (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 22/11, Vòng 11) Arsenal hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi làm khách trên sân Newcastle ở vòng 11.
Premier League | 0h30, 22/11 | St James’ Park
Điểm
Hornicek
Dedic
Thiaw
Burn
Hall
Steur
Miley
Murphy
Willock
Barnes
Wissa
Điểm
Raya
White
Konsa
Gabriel
Calafiori
Rice
Guimaraes
Madueke
Odegaard
Tzolis
Havertz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Arsenal thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch
Arsenal thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch
Arsenal bước vào vòng 11 với 27 điểm sau 10 trận, gồm 9 chiến thắng và 1 thất bại. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu khi mới nhận 5 bàn thua. Đáng chú ý, Pháo thủ thắng 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 lần giữ sạch lưới.
Phong độ sân khách cũng là điểm tựa lớn của Arsenal khi họ thắng 4/5 trận và chưa để thủng lưới. Lối chơi thực dụng, khả năng kiểm soát thế trận cùng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự giúp đội bóng thành London trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này.
Newcastle đối diện áp lực tại St James’ Park
Ở chiều ngược lại, Newcastle mới có 12 điểm sau 10 vòng và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle chỉ thắng 1 trong 5 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng lo hơn, Chích chòe toàn thua 2 trận gần nhất tại St James’ Park mà không ghi được bàn thắng nào.
Hàng thủ Newcastle cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề khi để thủng lưới trong 14 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League. Dù lợi thế khán giả có thể tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và khả năng tổ chức chiến thuật. Nếu duy trì được sự kiên nhẫn, thầy trò Arteta có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu.
Nico Paz đang là một trong những cái tên được săn đón nhất châu Âu mùa này.