Quang Liêm bỏ xa Carlsen ở giải cờ vua toàn năng thế giới

Ngày thi đấu cuối vòng bảng 15/11, Quang Liêm hòa cả hai ván với kỳ thủ Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa. Kết quả giúp kỳ thủ Việt Nam khép lại 10 ván cờ tiêu chuẩn nhanh (fast classic) với 2 thắng, 8 hòa, không thua và đạt 14 điểm. Quang Liêm là kỳ thủ duy nhất bất bại ở vòng bảng.

Với vị trí nhì bảng B, Quang Liêm được xếp vào nhánh tranh các giải từ 5 đến 8, cùng ba kỳ thủ đứng nhì ở những bảng còn lại là Ian Nepomniachtchi, Jan-Krzysztof Duda và Hans Niemann. Quang Liêm sẽ gặp Niemann ở trận đầu tiên, nếu đi tiếp sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Duda và Nepomniachtchi.

Đây là cơ hội để Quang Liêm cải thiện thứ hạng và tiếp tục tích lũy Elo sau vòng bảng thành công. Anh tăng 10,4 Elo, lên mức tức thời 2.742,4 - cao hơn kỷ lục cá nhân 2.741. Kỳ thủ 35 tuổi hiện đứng thứ 12 thế giới trên bảng Elo tức thời. Nếu duy trì phong độ trong vòng loại trực tiếp, anh có thể thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp.

Lê Quang Liêm (trái) trong ván đấu cầm quân trắng tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Budapest, Hungary ngày 15/11/2026. Ảnh: Total Chess / Maria Emelianova

Trong ngày thi đấu hôm qua, Quang Liêm hai lần chia điểm với Praggnanandhaa. Trong ván đầu, kỳ thủ Việt Nam cầm quân đen, đối đầu với khai cuộc Italy của đối thủ. Hai bên đổi hậu từ sớm, sau đó bước vào tàn cuộc với xe và các quân nhẹ. Ván đấu hòa sau 42 nước, với những nước chiếu bất biến của Đen.

Ở ván lượt về, Quang Liêm cầm quân trắng và chọn khai cuộc Gambit Hậu. Hai kỳ thủ tiếp tục đổi quân để đưa ván đấu về tàn cuộc. Sau 52 nước, hai bên chấp nhận hòa và lần này kỳ thủ Ấn Độ phải chiếu bất biến.

Trái ngược với Quang Liêm, Carlsen trải qua vòng bảng đáng thất vọng. Kỳ thủ số một thế giới cờ tiêu chuẩn không tìm được chiến thắng nào ở bảng C, nơi có những đối thủ như Nepomniachtchi, Haik Martirosyan, Abhimanyu Mishra và Anish Giri, được 9 điểm, sau 9 trận hòa và một thua.

Trong ngày cuối, Carlsen hòa cả hai ván với Nepomniachtchi. Sáu ván đấu cuối cùng của bảng C đều kết thúc bất phân thắng bại, khiến thứ tự các kỳ thủ không thay đổi. Giri giữ đỉnh bảng với 15 điểm, Nepomniachtchi đứng thứ hai với 13 điểm, còn Martirosyan xếp thứ ba với cùng số điểm nhưng thua chỉ số phụ.

Carlsen chỉ đạt chín điểm, đứng thứ năm, trên Mishra với tám điểm. Elo tức thời của kỳ thủ số một thế giới cũng giảm xuống 2.801,2, thấp nhất sau 17 năm.

Magnus Carlsen trong ván đấu cầm quân đen tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Budapest, Hungary ngày 15/11/2026. Ảnh: Total Chess / Maria Emelianova

Trong khi Quang Liêm chuẩn bị cạnh tranh vị trí thứ năm, bốn kỳ thủ đứng đầu các bảng sẽ đấu bán kết để tìm nhà vô địch. Các cặp đấu gồm Maxime Vachier-Lagrave gặp Giri và Alireza Firouzja gặp Fabiano Caruana.

Caruana đứng đầu bảng B với 17 điểm. Tuy nhiên, kỳ thủ Mỹ không thể duy trì thành tích bất bại. Ở ván cuối, anh thua Vladislav Artemiev sau khi hai người hòa ở lượt đi. Đây là thất bại đầu tiên của Caruana tại vòng bảng, bên cạnh bốn thắng và năm hòa.

Ở bảng A, Firouzja giữ được đỉnh bảng với 15 điểm, hơn hai kỳ thủ xếp sau là Duda và Jorden van Foreest một điểm. Tại bảng D, Vachier-Lagrave giành ngôi đầu với 17 điểm, sau khi thắng một và hòa một ván trước Bibisara Assaubayeva ở ngày cuối. Hans Niemann đứng thứ hai với 16 điểm, còn Arjun Erigaisi xếp thứ ba với cùng số điểm nhưng thua chỉ số phụ.

Giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 diễn ra tại Budapest, Hungary, quy tụ 24 kỳ thủ, thi đấu qua ba thể thức cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn nhanh. Sau vòng bảng, các kỳ thủ nghỉ một ngày trước khi các nhánh đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 17/11. Giải có tổng quỹ thưởng 650.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 80.000 USD. Dù không còn cơ hội tranh chức vô địch, Quang Liêm vẫn có thể hướng đến một giải cao và tiếp tục cải thiện Elo. Tiền thưởng cho giải 5 là 38.000 USD, và giải 8 là 32.000 USD.