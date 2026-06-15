Thanh Thúy ghi 105 điểm, cùng Kim Thoa đứng đầu bóng chuyền nữ châu Á

Trải qua hành trình đầy cảm xúc tại AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành tấm Huy chương Đồng (HCĐ), và sở hữu hai ngôi sao dẫn đầu thông số chuyên môn cá nhân là Trần Thị Thanh Thúy và Võ Thị Kim Thoa.

Việt Nam tạm hài lòng với tấm HCĐ

Cú áp đảo nghẹt thở ngày hạ màn

Chiều ngày 14/06/2026, trận tranh HCĐ giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 giữa Việt Nam và Kazakhstan đã diễn ra với kịch bản áp đảo hoàn toàn thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Sau thất bại đáng tiếc trước Hàn Quốc ở bán kết, các cô gái Việt Nam đã lột xác mạnh mẽ để đòi lại món nợ thua Kazakhstan 2-3 ở vòng bảng.

Chỉ mất 67 phút thi đấu, tuyển Việt Nam đã hạ gọn đối thủ với tỷ số cách biệt 3-0. Khởi đầu bùng nổ ở set 1 với chiến thắng 25-17 nhờ sự tỏa sáng của phụ công Bích Thủy, Việt Nam tiếp tục hủy diệt đối thủ 25-12 ở set 2 bằng chuỗi lên điểm không tưởng. Dù Kazakhstan nỗ lực vùng lên trong set 3, đẳng cấp của các ngôi sao đã giúp Việt Nam cán đích với tỷ số 25-19. Vị trí thứ 3 chung cuộc chính là tấm HCĐ đầu tiên của Thanh Thúy và các đồng đội sau 3 năm liên tiếp đứng trên bục cao nhất.

Thanh Thúy (số 3) ghi nhiều điểm nhất giải nhưng không được chọn MVP vì Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch

Thanh Thúy ghi điểm hiệu quả nhất tại giải châu Á

Dù bỏ lỡ danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất giải), chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn khiến cả châu Á phải ngả mũ khi trở thành người ghi nhiều điểm nhất (Best Scorer) của AVC Cup 2026.

Thanh Thúy là vận động viên duy nhất vượt mốc trên 100 điểm tại giải đấu năm nay với tổng cộng 105 điểm (bao gồm 98 điểm tấn công, 4 điểm chắn bóng và 3 điểm phát bóng). Đạt hiệu suất tấn công ấn tượng lên tới 45.58% và trung bình ghi 15.00 điểm mỗi trận, cô hoàn toàn vượt mặt siêu sao Kang So Hwi của nhà vô địch Hàn Quốc (100 điểm).

Điểm nhấn lớn nhất của Thanh Thúy là chuỗi phong độ thăng hoa ở giai đoạn quyết đoạn, ghi 22 điểm trước Indonesia, 21 điểm trước Iran và đặc biệt là màn bùng nổ 25 điểm trước chính Kazakhstan ở vòng bảng.

Kim Thoa nhận danh hiệu "chuyền hai xuất sắc nhất"

Sát cánh cùng khẩu thần công Thanh Thúy, cây chuyền hai Võ Thị Kim Thoa đã có một giải đấu để đời khi chính thức được vinh danh là chuyền hai xuất sắc nhất giải (Best Setter) trong đội hình tiêu biểu (Dream Team) của AVC Cup 2026.

Kim Thoa (số 14) chơi ngày càng hay

Kim Thoa đã thống trị hoàn toàn bảng thống kê kiến tạo với 137 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ chính xác 28.66% và trung bình 19.57 lần kiến tạo mỗi trận. Đáng nể hơn, trong tổng số 478 lần phân phối bóng suốt giải đấu, cô chỉ phạm duy nhất 1 lỗi kỹ thuật. Không chỉ kiến tạo sắc bén, Kim Thoa còn ghi 5 điểm cho riêng mình, sở hữu hiệu suất bỏ nhỏ tấn công lên tới 50.00% cùng 2 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp (Ace), trở thành cơn ác mộng thực sự với hàng thủ đối phương.

Toàn cảnh AVC Cup 2026: Hàn Quốc lên ngôi lịch sử

Giải đấu năm nay khép lại với chức vô địch lịch sử thuộc về đội tuyển Hàn Quốc. Trong trận chung kết diễn ra tối cùng ngày 14/06, Kang So-hwi và các đồng đội đã dễ dàng đánh bại Á quân Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 3-0 (25-19, 25-19, 25-22), bước lên bục cao nhất ngay trong lần đầu tiên tham dự giải.

Hàn Quốc lần đầu vô địch AVC Cup

Sự thống trị của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng phản ánh rõ nét qua danh sách các giải thưởng cá nhân danh giá do Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á (AVC) công bố:

- Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP): Kang So Hwi (Hàn Quốc)

- Chuyền hai xuất sắc nhất: Võ Thị Kim Thoa (Việt Nam)

- Chủ công xuất sắc nhất: Kang So Hwi (Hàn Quốc) & Tsai Yu Chun Đài Loan (Trung Quốc)

- Phụ công xuất sắc nhất: Park Eun Jin (Hàn Quốc) & Chen Ciao En Đài Loan (Trung Quốc)

- Đối chuyền xuất sắc nhất: Na Hyun Soo (Hàn Quốc)

- Libero xuất sắc nhất: Lin Chi Jung Đài Loan (Trung Quốc)

Dù không thể bảo vệ ngai vàng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có một giải đấu không đến nỗi nào. Sự kết hợp đỉnh cao giữa bộ óc chiến thuật của Kim Thoa và sức mạnh tấn công của Thanh Thúy (cùng sự đóng góp của phụ công Bích Thủy, xếp thứ 10 ghi điểm với 75 điểm, 16 điểm block), Như Quỳnh đứng thứ 11 về nỗ lực ghi điểm (69 điểm) và Lê Như Anh (45 điểm).

Tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu 142,26 điểm để đứng hạng 30 thế giới, nhiều hơn Hàn Quốc 3,7 điểm và một bậc trên bảng xếp hạng FIVB. Dù áp lực từ đội bóng xứ kim chi ngày càng lớn, Việt Nam vẫn giữ được vị trí trong top 4 châu Á (sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan).