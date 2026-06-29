Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026, lịch đấu U18 Việt Nam mới nhất

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2 Bảng Trực tiếp 01/07 10:00 U18 Iran U18 Philippines C 01/07 10:01 U18 Kazakhstan U18 Hong Kong (Trung Quốc) B 01/07 13:00 U18 Uzbekistan U18 Australia A 01/07 13:00 U18 Hàn Quốc U18 Ấn Độ D 01/07 16:00 U18 Trung Quốc U18 Kyrgyzstan B 01/07 16:00 U18 Nhật Bản U18 Indonesia C 01/07 19:00 U18 Thái Lan U18 Mông Cổ A 01/07 19:00 U18 Đài Loan (Trung Quốc) U18 Việt Nam D 02/07 10:00 U18 Nhật Bản U18 Philippines C 02/07 10:01 U18 Kyrgyzstan U18 Kazakhstan B 02/07 13:00 U18 Mông Cổ U18 Uzbekistan A 02/07 13:00 U18 Hàn Quốc U18 Việt Nam D 02/07 16:00 U18 Trung Quốc U18 Hong Kong (Trung Quốc) B 02/07 16:00 U18 Indonesia U18 Iran C 02/07 19:00 U18 Thái Lan U18 Australia A 02/07 19:00 U18 Đài Loan (Trung Quốc) U18 Ấn Độ D 03/07 10:00 U18 Nhật Bản U18 Iran C 03/07 10:01 U18 Hong Kong (Trung Quốc) U18 Kyrgyzstan B 03/07 13:00 U18 Australia U18 Mông Cổ A 03/07 13:00 U18 Ấn Độ U18 Việt Nam D 03/07 16:00 U18 Trung Quốc U18 Kazakhstan B 03/07 16:00 U18 Philippines U18 Indonesia C 03/07 19:00 U18 Thái Lan U18 Uzbekistan A 03/07 19:00 U18 Đài Loan (Trung Quốc) U18 Hàn Quốc D Lịch thi đấu vòng knock-out được chúng tôi tiếp tục cập nhật...

Bảng A

TT Đội ST T B Điểm Set thắng Thua bại 1 U18 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 2 U18 Australia 0 0 0 0 0 0 3 U18 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 4 U18 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0

Bảng B

TT Đội ST T B Điểm Set thắng Thua bại 1 U18 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 2 U18 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 3 U18 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 4 U18 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0

Bảng C

TT Đội ST T B Điểm Set thắng Thua bại 1 U18 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 2 U18 Iran 0 0 0 0 0 0 3 U18 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 U18 Philippines 0 0 0 0 0 0

Bảng D

TT Đội ST T B Điểm Set thắng Thua bại 1 U18 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 2 U18 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 3 U18 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 4 U18 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0





Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8/7 tại Thái Lan, quy tụ 16 đội tuyển trẻ mạnh nhất châu lục. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Đây là sân chơi quan trọng bậc nhất của bóng chuyền trẻ nữ châu Á, nơi nhiều tài năng tương lai của khu vực được phát hiện và khẳng định tên tuổi.

U18 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U18 Đài Loan (Trung Quốc), U18 Hàn Quốc và U18 Ấn Độ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bước vào giải với sự tự tin lớn sau khi giành ngôi á quân Princess Cup 2026. Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng để cạnh tranh suất vào bán kết.

Trong lịch sử 14 lần tổ chức, chức vô địch giải đấu chỉ thuộc về hai nền bóng chuyền hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc. Nhật Bản đang dẫn đầu với 9 lần đăng quang, còn Trung Quốc có 5 chức vô địch.

Giải năm nay tiếp tục được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao khi quy tụ hàng loạt đội mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, hứa hẹn mang tới nhiều trận đấu hấp dẫn ở cả vòng bảng lẫn vòng knock-out.