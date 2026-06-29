Chung kết bóng chuyền đỉnh cao: U18 nữ Việt Nam khiến Thái Lan "bạt vía", kết quả ra sao?

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026 (Princess Cup 2026) giữa U18 Việt Nam và chủ nhà U18 Thái Lan vào tối ngày 28/06 đã biến thành một trong những cuộc đối đầu kịch tính và giàu cảm xúc nhất lịch sử giải trẻ. Các cô gái của chúng ta đã có một trận đấu sòng phẳng, khiến đối thủ hùng mạnh phải toát mồ hôi hột.

Các cô gái trẻ của Việt Nam trải qua trận chung kết gay cấn với người Thái

Cú lội ngược dòng suýt làm nên địa chấn

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí tại nhà thi đấu Nakhon Ratchasima như muốn nổ tung trước sức ép nghẹt thở từ khán giả nước chủ nhà. Dù gặp đôi chút chệch choạc ở khâu bước một ở giữa set đấu, thầy trò HLV Ngọc Hoa đã chứng minh vì sao họ tiến vào trận chung kết với chuỗi trận toàn thắng đầy ấn tượng.

Sự bùng nổ của chủ công đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo đã giúp U18 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, liên tiếp ghi điểm để dẫn ngược đối thủ với tỷ số 22-19. Đáng tiếc, ở những điểm số quyết định mang tính bản lề, áp lực tâm lý cực lớn cùng một vài tình huống phối hợp phụ công chưa như ý đã khiến chúng ta đánh rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối với tỷ số sát nút 23-25.

Rượt đuổi nghẹt thở đến điểm số 29

Bản lĩnh của các chiến binh Sao Vàng tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm trong set đấu thứ hai. Đây có thể coi là set đấu "kinh điển" của giải khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, rượt đuổi nhau từng điểm một.

Thái Lan vẫn cho thấy họ là đội bóng số 1 của Đông Nam Á

U18 Thái Lan liên tục mắc sai lầm phát bóng hỏng trước áp lực mà Việt Nam tạo ra, mở ra hàng loạt cơ hội giành set-point cho cô trò HLV Ngọc Hoa. Tuy nhiên, hàng chắn sừng sững của đội bạn đã hoạt động quá tốt trước các pha oanh tạc của chúng ta. Trận đấu căng thẳng kéo dài vượt qua cột mốc 25 điểm tiêu chuẩn và chỉ được định đoạt ở tỷ số nghẹt thở 27-29 nghiêng về đội bóng xứ Chùa Vàng.

Dù trong set 3, sự sa sút về mặt thể lực sau chuỗi trận cày ải căng thẳng trước đó (đặc biệt là trận bán kết 5 set rực lửa với Indonesia) khiến U18 Việt Nam không thể lật ngược thế cờ (thua 22-25), nhưng vị trí Á quân Đông Nam Á hoàn toàn là một phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của toàn đội.

Màn trình diễn rực lửa của những đóa hồng gai như Ánh Thảo, Châm Anh, hay sự sắc bén của chuyền hai Huyền Trang chính là lời khẳng định đanh thép: Bóng chuyền trẻ Việt Nam đang sở hữu một thế hệ kế cận đầy tài năng, sẵn sàng vươn tầm châu lục trong tương lai gần!