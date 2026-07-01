Mỹ nhân mặt xinh như "búp bê" đặt cược hết niềm tin cho đội tuyển Anh

Vượt qua ranh giới của một "bình hoa di động", Lê Ngọc Ánh đại diện của "Tam Sư" tại chương trình Nóng cùng World Cup 2026 đang là cái tên chiếm sóng Facebook nhờ gu thời trang sân cỏ và những màn tương tác không nể nang trước giờ bóng lăn.

Lê Ngọc Ánh gây xao xuyến khi diện chiếc áo đội tuyển Anh

Cơn sốt "Búp bê Tam Sư" trên mạng xã hội

Không đi theo lối mòn của những phong cách quyến rũ đại trà, Ngọc Ánh ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt thanh tú như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao và bờ môi hờ hững. Đặc biệt, cách cô nàng phối chiếc áo đấu màu trắng truyền thống của tuyển Anh với phong cách năng động, hiện đại đã tạo nên một định nghĩa mới về "thời trang bóng đá". Trên trang cá nhân, mỗi bức ảnh check-in tại trường quay của Ngọc Ánh đều thu về lượng tương tác khủng cùng hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Đặt cược vào Harry Kane và canh bạc

Điểm khiến Lê Ngọc Ánh trở nên khác biệt và thu hút lượng "fan cứng" đông đảo chính là cá tính mạnh mẽ đằng sau ngoại hình ngọt ngào. Trên Facebook, cô nàng không ngần ngại tuyên bố sẽ "all-in" (tất tay) đặt trọn niềm tin vào các chàng trai xứ sương mù tại giải đấu năm nay.

Lời khẳng định này lập tức biến trang cá nhân của cô thành một "chiến trường" thảo luận sôi nổi. Giữa tâm điểm những tranh cãi về việc tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá bậc nhất thế giới nhưng lại có lối đá đôi khi gây buồn ngủ, sự kiên định của Ngọc Ánh như một làn gió mới. Cô thẳng thắn chia sẻ niềm tin vào bản lĩnh của người đội trưởng Harry Kane, mắt xích mà cô tin rằng sẽ chơi bùng nổ để đập tan lối đá hoang dã của CHDC Congo vào lúc 23h đêm nay (1/7).

Ngôi sao năng lượng mới của thế hệ fangirl

Sự chú ý dành cho Lê Ngọc Ánh cho thấy khán giả đại chúng ngày càng khắt khe nhưng cũng cởi mở hơn với các bóng hồng đồng hành cùng thể thao. Không còn những câu trả lời ngô nghê, Ngọc Ánh đại diện cho một thế hệ fangirl mới, xinh đẹp, tự tin, dám nói dám làm và có chính kiến riêng với đội bóng mình yêu thích.

Trận đấu gặp CHDC Congo vào đêm nay không chỉ là bài toán cân não với tuyển Anh trên sân cỏ, mà còn là khoảnh khắc được hàng vạn cổ động viên Việt Nam chờ đợi để chứng kiến màn lên sóng tiếp theo của "nàng búp bê" của mùa World Cup này. Cho dù kết quả có ra sao, Ngọc Ánh đã thành công trong việc tạo nên một dấu ấn cá nhân, khiến mùa lăn bóng năm nay trở nên đáng xem hơn.

Những hình ảnh đẹp về Ngọc Ánh (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)