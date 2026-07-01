Người đàn ông lén nhìn "vòng 1" fan nữ, bị vợ tát vào mặt gây xôn xao World Cup

Bức ảnh gây hiểu lầm trên mạng xã hội

Trong thời gian diễn ra World Cup, bên cạnh các diễn biến gay cấn trên sân cỏ, những hình ảnh bên lề khán đài luôn nhận được sự quan tâm lớn. Gần đây, hai bức ảnh ghi lại tình huống của một gia đình cổ động viên Mỹ đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Tình huống "dở khóc dở cười" này là hình ảnh giả mạo, được tạo ra nhằm mục đích câu kéo người xem

Ở tấm hình đầu tiên, người đàn ông ngồi giữa vợ và một khán giả nữ trẻ tuổi. Góc chụp cho thấy anh đang nhìn hướng về phía người phụ nữ bên cạnh. Sang tấm hình thứ hai, người vợ ngồi kế bên tỏ ra giận dữ và có hành động như đang tát chồng mình.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên nền tảng X (Twitter) và nhiều diễn đàn trực tuyến. Nhiều người dùng mạng đã chia sẻ lại kèm theo những lời bình luận hóm hỉnh về tình huống trớ trêu này.

Sự thật được làm rõ

Dù câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý, tính năng cộng đồng ghi chú (Community Notes) trên mạng xã hội X đã nhanh chóng vào cuộc và gắn nhãn cảnh báo đối với các bài đăng này nhằm đính chính thông tin.

Theo kết quả xác minh kỹ thuật số, cả hai bức ảnh trên đều đã bị can thiệp và chỉnh sửa một cách tinh vi bằng các phần mềm đồ họa. Thực tế, người đàn ông không hề có ánh nhìn thiếu lịch sự với người phụ nữ bên cạnh, và người vợ cũng không hề có hành động bạo lực nào đối với chồng mình. Toàn bộ bối cảnh câu chuyện từ việc "nhìn trộm" cho đến "bị tát" đều là sản phẩm giả mạo được tạo ra nhằm mục đích thu hút lượt xem và câu tương tác trên mạng xã hội.

Trong khi khán giả còn mải bàn tán về drama khán đài, tuyển Mỹ đang chuẩn bị bước vào trận đấu knock-out gặp Bosnia & Herzegovina tại Santa Clara (7h, 2/7). Áp lực dành cho đội chủ nhà cũng tăng cao sau những phát ngôn gây tranh cãi từ MC Abigail Velez của ABC khi cô tuyên bố “không biết Bosnia nằm ở đâu trên bản đồ và cũng không muốn biết”.