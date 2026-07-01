Mỹ nhân đẹp nhất ra mắt Wimbledon, từng "chạy grab" với 400.000 đồng trong tài khoản

Từng được truyền thông quốc tế gọi là “tân binh xinh đẹp nhất Wimbledon”, Carson Branstine không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi hành trình đầy nỗ lực phía sau ánh đèn sân đấu. Ít ai biết rằng trước khi xuất hiện tại Grand Slam danh giá nhất thế giới, tay vợt người Canada từng phải đi giao đồ ăn để tiếp tục nuôi giấc mơ tennis chuyên nghiệp.

Carson Branstine được ví là người đẹp nhất khi ra mắt Wimbledon 2025

Từ gương mặt gây sốt ở Wimbledon đến câu chuyện phía sau ánh hào quang

Wimbledon 2026 năm nay đã khởi tranh, nhưng Carson Branstine lại là cái tên vắng mặt đáng tiếc sau chấn thương gặp phải ở Australian Open đầu năm nay. Dẫu vậy, những gì cô để lại ở mùa giải trước vẫn khiến người hâm mộ nhớ đến.

Năm 2025, Branstine lần đầu góp mặt tại vòng đấu chính Wimbledon sau khi vượt qua vòng loại. Trên hành trình ấy, cô từng đánh bại Bianca Andreescu nhà vô địch US Open và cũng là người bạn quen biết từ nhỏ.

Ngay lần đầu xuất hiện ở sân chơi Grand Slam danh giá, tay vợt sinh năm 2001 nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật cùng phong thái tự tin. Truyền thông Anh khi đó gọi cô là “mỹ nhân ra mắt đẹp nhất Wimbledon”.

Ở vòng một năm ngoái, Branstine chạm trán số 1 thế giới Aryna Sabalenka trên sân Court No.1. Dù thua 1-6, 5-7, tay vợt Canada vẫn nhận nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu kiên cường trước đối thủ hàng đầu WTA.

Từng bật khóc khi tài khoản chỉ còn 19 bảng

Phía sau hình ảnh một tay vợt kiêm người mẫu đầy cuốn hút lại là hành trình tài chính không hề dễ dàng.

Sau khi chuyển từ tennis học đường sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2024, Branstine phải tự xoay xở phần lớn chi phí sinh hoạt lẫn thi đấu. Những giải ITF với tiền thưởng hạn chế khiến cuộc sống của cô nhiều thời điểm khá chật vật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Telegraf.rs, Branstine kể lại giai đoạn khó khăn nhất khi chuẩn bị dự giải đấu tại Cancun. Cô mở tài khoản ngân hàng và nhận ra mình chỉ còn 19 bảng Anh (khoảng gần 700 nghìn đồng).

“Tôi đã khóc. Khi đó tôi không biết sẽ lấy đâu ra tiền để tiếp tục thi đấu”, Branstine chia sẻ.

Không muốn phụ thuộc vào gia đình, cô quyết định tự kiếm tiền bằng cách lái xe giao đồ ăn quanh Los Angeles sau mỗi buổi tập.

“Tôi không muốn xin bố mẹ thêm bất cứ điều gì. Tôi muốn mọi thứ đến từ chính bản thân mình và từ tennis”, tay vợt Canada nói thêm.

Người mẫu kiếm tiền để nuôi đam mê sân đấu

Song song với tennis, Carson Branstine còn làm người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và thể hình. Công việc này giúp cô có thêm thu nhập để trang trải chi phí di chuyển, tập luyện và thi đấu quốc tế.

Dù nhận được sự quan tâm lớn nhờ ngoại hình, Branstine cho biết cô luôn muốn được nhìn nhận như một VĐV thực thụ thay vì chỉ là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội.

“Tennis và làm mẫu đôi khi khá giống nhau. Mọi người dễ xem bạn như một hình ảnh hơn là một con người thật”, cô tâm sự.

Sau Wimbledon 2025, Branstine nhận khoảng 66.000 bảng tiền thưởng, nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu vì đơn giản là yêu thích thời trang và cảm giác đứng trước ống kính.

Ở tuổi 25, Carson Branstine có thể chưa phải ngôi sao lớn của WTA, nhưng câu chuyện vượt khó của cô đang mang đến nhiều cảm hứng cho người hâm mộ tennis.

Những hình ảnh đẹp về Carson