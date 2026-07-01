Wimbledon rúng động: Sao tennis đi thi đấu, bạn gái ở nhà "mở tiệc" với trai lạ

Giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon 2026 không chỉ nóng trên sân đấu mà còn được quan tâm hơn với những câu chuyện hậu trường.

Tommy Paul đang cày ải ở Wimbledon, vợ sắp cưới ở nhà mặc mỏng manh, ôm ấp trai lạ

Tâm điểm của mọi sự chú ý ở hậu trường lúc này đổ dồn vào cặp đôi trai tài gái sắc Tommy Paul và vị hôn thê nóng bỏng Paige Lorenze. Trong lúc tay vợt người Mỹ đang phải tập trung cao độ, dồn toàn bộ tâm trí và sức lực để chinh chiến trên mặt sân cỏ London đầy khắc nghiệt thì ở quê nhà, bạn gái mở tiệc ăn mừng.

Nhìn ảnh vợ sắp cưới (bên phải) tổ chức tiệc chia tay đời độc thân có lẽ Paul (bên trái) sẽ cảm thấy chạnh lòng

Loạt ảnh từ bữa tiệc độc thân (bachelorette bash) của Paige Lorenze đã ngay lập tức đẩy mối quan hệ của cả hai vào vòng xoáy tranh cãi. Trong các bức ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, vợ sắp cưới của Tommy Paul diện một chiếc áo corset cô dâu màu trắng siêu mỏng manh, bó sát đầy khiêu gợi. Đáng nói hơn cả, chiếm trọn spotlight của bữa tiệc này lại là sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt.

Cô nàng hot girl không ngần ngại đứng sát rạt, có những cử chỉ vô cùng thân mật, hơi "vượt quá giới hạn" thông thường của một phụ nữ sắp lên xe hoa.

Dù các nguồn tin thân cận nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng người đàn ông kia thực chất chỉ là một người bạn thân thiết trong nhóm, nhưng việc Paige ăn mặc quá thiếu vải và "vui vẻ" bên trai lạ ngay thời điểm chồng sắp cưới đang phải chịu áp lực thi đấu kinh hoàng tại Anh đã khiến dư luận dậy sóng.

Nhiều người hâm mộ không khỏi lo ngại tâm lý của Tommy Paul sẽ bị ảnh hưởng khi nhìn thấy hình ảnh này, tuy nhiên tay vợt Mỹ vẫn có chiến thắng trong ngày ra quân Wimbledon để giành vé đi tiếp vào vòng 2.

Ben Shelton nổi điên trong phòng họp báo: "Tôi không phải kẻ ngu ngốc!"

Sự hỗn loạn của Wimbledon năm nay tiếp tục leo thang sau thất bại địa chấn của hạt giống số 4 Ben Shelton trước đối thủ xếp hạng 140 thế giới Otto Virtanen. Thất bại cay đắng sau 5 set đấu dù đã có match-point trong tay khiến tay vợt người Mỹ bước vào phòng họp báo với một cái đầu bốc hỏa.

Shelton tức giận với các phóng viên sau trận thua

Khi bị các phóng viên bủa vây và liên tục chất vấn về việc có phải anh đã quá ngạo mạn, chủ quan nhìn trước nhánh đấu dễ (nơi anh né được cả Sinner và Djokovic) hay không, Shelton đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh nổi điên trả lời: "Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc để mà đi nhìn trước xem mình sẽ gặp ai ở các vòng sau trong khi vòng 1 còn chưa đánh xong!". Màn nổi đóa này đang khiến Shelton hứng chịu vô vàn lời chỉ trích vì chơi không hay lại còn mất kiểm soát khi trả lời phỏng vấn.

"Trai hư" Corentin Moutet tự đập gãy nát vợt vào đầu gối

Ở sân đấu Court 9 tại Wimbledon đã biến thành một võ đài bạo lực thực sự bởi màn hóa điên của gã trai hư nước Pháp Corentin Moutet. Sau một tình huống đánh hỏng ở set thứ 3 trong trận gặp Marcos Giron, Moutet đã để cho con quỷ giận dữ chiếm lấy lý trí.

Moutet vẫn chứng nào tật nấy

Không thèm đập vợt xuống sàn như các tay vợt khác, Moutet lôi cây vợt tennis nện thẳng vào đầu gối của chính mình đầy nghiệt ngã. Cú nện đầu tiên không gãy, anh tiếp tục nện lần thứ hai, rồi lần thứ ba với lực mạnh khủng khiếp cho đến khi khung vợt gãy gập làm đôi mới chịu dừng lại.

Đùi của tay vợt này ngay lập tức bầm tím ngay trên sân trước sự kinh hãi của khán giả. Moutet lập tức nhận một án phạt cảnh cáo vi phạm quy định từ trọng tài, khép lại một ngày thi đấu tồi tệ cả về chuyên môn lẫn hành vi đạo đức.

Kết quả chung cuộc, Moutet đã bị loại ngay từ vòng 1 Wimbledon sau khi để thua ngược tay vợt người Mỹ Marcos Giron với tỷ số 1-3 (6-4, 4-6, 5-7, 4-6).