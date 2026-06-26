"Nam thần" bóng chuyền cao 2m: Điển trai như tài tử, ghi điểm như vũ bão

Giải bóng chuyền nam thế giới Volleyball Nations League (VNL 2026) đang chứng kiến sức hút mạnh mẽ từ Rok Mozic, chủ công cao đúng 2 mét của đội tuyển quốc gia Slovenia. Ở tuổi 24, tay đập này đang "bỏ bùa" người hâm mộ bằng gương mặt góc cạnh điển trai như một tài tử điện ảnh, và khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ bởi những pha tấn công tầm cao vô cùng sấm sét.

Rok hội tụ những thứ khiến các đấng mày râu phải ghen tị

"Khẩu pháo" cao 2 mét càn quét từ Âu sang Á

Sau giai đoạn cuối năm 2025 đầy khó khăn phải bỏ lỡ giải Vô địch Thế giới (World Championship) vì chấn thương viêm đầu gối nghiêm trọng, Rok Mozic đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn trong năm 2026. Tại chiến dịch VNL 2026 đang diễn ra vô cùng khốc liệt, Mozic chính là ngòi nổ quan trọng giúp Slovenia duy trì mạch phong độ ấn tượng.

Trong trận đại chiến kịch tính với đội tuyển Trung Quốc hồi đầu tháng 6, chủ công mang áo số 19 này đã chơi bùng nổ, ghi tới 25 điểm (bao gồm 19 điểm tấn công, 5 lần chắn bóng ăn điểm và 1 quả giao bóng trực tiếp), một tay kéo sập hàng phòng ngự đối phương để mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội nhà.

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển, Mozic còn vừa tạo nên một "cơn địa chấn" tại đấu trường CLB. Đầu năm 2026, anh xuất sắc dẫn dắt CLB chủ quản Rana Verona hạ gục đối thủ truyền kiếp Trentino Volley với tỷ số 3-0 để nâng cao chiếc cúp Coppa Italia 2025-2026 danh giá.

Ngay sau đó, vào tháng 5/2026, ngôi sao người Slovenia tiếp tục viết nên lịch sử khi chuyển sang Đông Nam Á khoác áo CLB Jakarta Bhayangkara Presisi (Indonesia) theo dạng cho mượn ngắn hạn. Tại trận chung kết giải vô địch các CLB châu Á (AVC Men's Champions League 2026), Mozic rực sáng ghi 16 điểm, giúp đội bóng Indonesia đánh bại Foolad Sirjan (Iran) 3-1. Chiến tích này giúp Bhayangkara trở thành CLB đầu tiên của Indonesia bước lên đỉnh cao nhất của bóng chuyền châu lục.

Ngôi sao 24 tuổi được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ đều theo nghiệp thể thao

Ngoại hình tài tử và sức bật "phi phàm"

Bên cạnh tài năng xuất chúng, Mozic chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu nhờ ngoại hình chuẩn "nam thần". Sở hữu chiều cao chạm mốc 2m, thể hình săn chắc, mái tóc lãng tử cùng đôi mắt xanh cuốn hút, anh luôn là tâm điểm chiếm trọn mọi ống kính truyền hình. Sức ảnh hưởng sâu rộng của Mozic lớn đến mức anh đã được vinh danh trong danh sách Forbes Under 30 của Slovenia.

Tuy nhiên, vũ khí đáng sợ nhất của chàng trai sinh năm 2002 này lại nằm ở những thông số vật lý phi thường. Thừa hưởng bộ gene vận động viên từ cả bố và mẹ đều là cựu tuyển thủ quốc gia, Mozic sở hữu sức bật đà lên tới 3m59 và tầm chắn 3m40. Với sải tay dài cùng "chiếc lò xo" dưới gầm giày, những pha dứt điểm biên hoặc lao sau vạch 3m của Mozic có quỹ đạo cắm thẳng xuống sàn đấu với tốc độ vũ bão, hoàn toàn vượt tầm đánh chặn của những dàn rào chắn kiên cố nhất.

Mozic được ví như thần tượng của thế hệ mới

Ngôi sao mới của thế hệ trẻ

Dù mới bước sang tuổi 24, bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh của Mozic đã được rèn giũa từ rất sớm. Anh từng khiến cả nước Ý ngả mũ khi giành danh hiệu Vua ghi điểm SuperLega ngay mùa đầu tiên đặt chân đến (ghi 466 điểm) và được trao băng đội trưởng của Verona Volley vào năm 2023 khi mới chỉ 21 tuổi. Sự đa năng của anh còn được chứng minh bằng danh hiệu Vô địch bóng chuyền bãi biển U20 châu Âu năm 2021.

Trở lại sau chấn thương với những danh hiệu liên tiếp từ châu Âu sang châu Á ngay trong nửa đầu năm 2026, "Cỗ máy ghi điểm" sở hữu nhan sắc tài tử này đang chứng minh vị thế của một ngôi sao lớn, sẵn sàng đưa bóng chuyền Slovenia chinh phục những cột mốc vĩ đại tiếp theo trong sự nghiệp.