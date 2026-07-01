Trực tiếp bóng đá Bỉ - Senegal: Bản lĩnh "Quỷ đỏ" châu Âu lên tiếng (World Cup)

World Cup | 3h, 2/7 | Lumen Bỉ 0 - 0 Senegal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bỉ vs Senegal Senegal Điểm Courtois Castagne Mechele Theate De Cuyper Tielemans Vanaken Doku De Bruyne Trossard Lukaku Điểm Diaw Jakobs Niakhate Seck Diatta Camara Gueye Diarra Mane Sarr Mbaye Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bỉ Bỉ Senegal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, Doku, De Bruyne, Trossard, Lukaku Diaw, Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta, Camara, Gueye, Diarra, Mane, Sarr, Mbaye

Bỉ kỳ vọng bản lĩnh lên tiếng

Bỉ không chơi quá thuyết phục ở vòng bảng khi hòa Ai Cập và Iran trước khi thắng đậm New Zealand 5-1 để giành vé đi tiếp. Dù vậy, thầy trò HLV Rudi Garcia vẫn duy trì chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 9 chiến thắng, tạo điểm tựa lớn trước vòng knock-out.

Lối chơi của Bỉ chưa thực sự bùng nổ, nhưng những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy ở các trận đấu lớn.

Senegal khó tạo bất ngờ

Senegal cũng không để lại nhiều dấu ấn tại vòng bảng khi thua Pháp và Na Uy, chỉ giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt cuối với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Dù sở hữu nhiều cá nhân chất lượng như Sadio Mane, Nicolas Jackson hay Ismaila Sarr, đại diện châu Phi vẫn thiếu sự gắn kết trong lối chơi. Trước một Bỉ dày dạn kinh nghiệm, Senegal nhiều khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn và "Quỷ đỏ" được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.