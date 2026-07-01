Trực tiếp bóng đá Bỉ - Senegal: Bản lĩnh "Quỷ đỏ" châu Âu lên tiếng (World Cup)
(3h, 2/7, vòng 1/16) Bỉ chạm trán Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026 trong màn so tài được dự báo không dễ dàng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh của dàn cựu binh, "Quỷ đỏ" vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.
World Cup | 3h, 2/7 | Lumen
Điểm
Courtois
Castagne
Mechele
Theate
De Cuyper
Tielemans
Vanaken
Doku
De Bruyne
Trossard
Lukaku
Điểm
Diaw
Jakobs
Niakhate
Seck
Diatta
Camara
Gueye
Diarra
Mane
Sarr
Mbaye
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Bỉ kỳ vọng bản lĩnh lên tiếng
Bỉ không chơi quá thuyết phục ở vòng bảng khi hòa Ai Cập và Iran trước khi thắng đậm New Zealand 5-1 để giành vé đi tiếp. Dù vậy, thầy trò HLV Rudi Garcia vẫn duy trì chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 9 chiến thắng, tạo điểm tựa lớn trước vòng knock-out.
Lối chơi của Bỉ chưa thực sự bùng nổ, nhưng những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy ở các trận đấu lớn.
Senegal khó tạo bất ngờ
Senegal cũng không để lại nhiều dấu ấn tại vòng bảng khi thua Pháp và Na Uy, chỉ giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt cuối với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.
Dù sở hữu nhiều cá nhân chất lượng như Sadio Mane, Nicolas Jackson hay Ismaila Sarr, đại diện châu Phi vẫn thiếu sự gắn kết trong lối chơi. Trước một Bỉ dày dạn kinh nghiệm, Senegal nhiều khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn và "Quỷ đỏ" được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/07/2026 18:20 PM (GMT+7)