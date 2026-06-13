Thanh Thúy tấn công số 1 bóng chuyền châu Á, tự tin gieo sầu Hàn Quốc ở bán kết

Vượt qua các trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng tới trận bán kết AVC Cup 2026 gặp đối thủ đầy duyên nợ Hàn Quốc (18h, 13/6), nhờ điểm tựa vững chắc mang tên Trần Thị Thanh Thúy, chủ công đang thống trị giải đấu về khả năng tấn công.

Thanh Thúy (giữa) đang là cầu thủ có hiệu suất tấn công hay nhất AVC Nations Cup 2026

Khẳng định đẳng cấp châu lục của "Khủng long" Thanh Thúy

Tại giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 đang diễn ra tại Candon (Philippines), chủ công Trần Thị Thanh Thúy một lần nữa chứng minh tại sao cô luôn là niềm hy vọng số một của bóng chuyền nước nhà. Dù phải kiêm nhiệm cả khâu ghi điểm lẫn đỡ bước một, thậm chí có những thời điểm phải chơi ở vị trí đối chuyền trái sở trường, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn biết cách tỏa sáng rực rỡ.

Theo thống kê từ FIVB Live Center tính đến trưa ngày 12/6, "4T" chính thức dẫn đầu giải đấu về số điểm tấn công với 68 điểm, đạt hiệu suất vô cùng ấn tượng lên tới 44%. Hiệu suất dội bom khủng khiếp này giúp Thanh Thúy vượt mặt hai đối thủ nặng ký là Fatemeh Khalili (Iran) và Tatyana Yatskiv (Kazakhstan). Nếu xét tổng số điểm ghi được (bao gồm tấn công, chắn bóng và phát bóng), đội trưởng tuyển Việt Nam cũng vững vàng trong top 3 châu lục.

Chờ đợi dàn "hỏa lực" đồng đều bùng nổ

Bên cạnh sự thăng hoa của Thanh Thúy, đội tuyển Việt Nam còn sở hữu bộ khung đồng đều với nhiều cá nhân lọt top thống kê của giải:

Vi Thị Như Quỳnh (53 điểm - hạng 7) và Trần Thị Bích Thủy (51 điểm - hạng 8) đều góp mặt trong top 10 cây ghi điểm tốt nhất.

Phụ công Bích Thủy xếp thứ 2 giải đấu về thông số chắn bóng với 13 điểm.

Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa đang dẫn đầu thông số kiến tạo, trong khi libero Nguyễn Khánh Đang xếp thứ 4 về số lần cứu bóng xuất sắc.

Dù tuyển Việt Nam chưa có được phong độ thuyết phục nhất ở vòng bảng khi để thua Kazakhstan và chấp nhận vị trí nhì bảng B, nhưng sự đồng đều của các cá nhân chính là bệ phóng để toàn đội sửa sai ở vòng knock-out.

Việt Nam (áo xanh) thắng Hàn Quốc (áo trắng) trong 2 lần gần nhất

Tự tin "gieo sầu" cho Hàn Quốc ở trận bán kết

Đối thủ của Thanh Thúy và các đồng đội ở trận bán kết sắp tới chính là thế lực cũ của bóng chuyền châu Á, đội tuyển Hàn Quốc. Dù xét về lịch sử xa xưa, Hàn Quốc là ngọn núi lớn, nhưng ở thời điểm hiện tại, vị thế đã hoàn toàn thay đổi.

Trong hai lần chạm trán chính thức gần nhất tại giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19, tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên những cơn địa chấn chấn thực sự. Kịch bản của cả hai trận đấu đó đều diễn ra theo cách không tưởng: Việt Nam bị dẫn trước 0-2 nhưng đã lội ngược dòng thần kỳ để thắng ngược 3-2. Những chiến thắng nghẹt thở này đưa Việt Nam vào top 4 châu Á và giúp chúng ta chính thức vượt mặt Hàn Quốc trên bảng xếp hạng thế giới (FIVB).

Với một Thanh Thúy đang sở hữu "đôi tay vàng" dẫn đầu giải đấu về khả năng đập bóng, cùng cái duyên toàn thắng trước người Hàn trong hai lần chạm trán gần nhất, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tự tin trước trận bán kết diễn ra vào 18h, 13/6.